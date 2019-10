GOSPODIN SAVRŠENI IZABRAO SVOJU DJEVOJKU IZ SNOVA: ‘Volio bih da završimo kao što smo i počeli: Uzimaš li ovu ružu?’

Nuša je Miji otkrila kako ima iznenađenje za njega, no on ju je preduhitrio i darovao joj narukvicu s notama, a potom su se poljubili

U finalnoj epizodi showa “Gospodin Savršeni” Mihaela i Nuša prisjećale su se svega doživljenog i bile uzbuđene zbog onoga što ih očekuje. “Bitno je da se zabavljamo, uživamo, puno smijemo i zaboravimo na finale… Najvažnije je biti u tom trenutku. Mislim da mu se Mihaela i ja isto sviđamo i bit će to teška odluka za Miju“, komentirala je Nuša.

Mijo je odlučio sa svakom finalisticom ići na spoj, a prva je na red došla Mihaela. “Stvarno se vidim s njim i u rolanju i stvarnom životu”, rekla je. No to nije bilo sve jer ih je čekalo i surfanje na jezeru na zagrebačkom Jarunu, a Mihaela je poslije komentirala: “Kopno mi je draže”.

Poslije je dobila i “mirniji” spoj. “Cijenim ono što napraviš za mene i osjećam se posebno kad sam uz tebe”, rekao je Mijo, a ona mu je potvrdila da se osjeća isto. Potom joj je darovao naušnice i uslijedilo je još jedno iznenađenje, ples i poljupci uz omiljenu Mihaelinu pjesmu. “Sve je bilo savršeno, pridobio me na sve moguće načine i glavom mi je prolazilo – samo da odabere mene”.

Došao je red na Nušin spoj iz snova. “Toliko je bila oduševljena da me nije ni primijetila”, u šali je rekao Mijo, a potom su uživali u jahanju i razgovoru. Nakon toga pripremali su jelo i Nuša je rekla: “Iznenađena sam što sam srela nekoga s kim imam toliko toga zajedničkog i stvarno se vidim kraj nekoga kao što si ti”.

Mijo i Nuša na spoju iz snova

Otkrila mu je kako ima iznenađenje za njega, no Mijo ju je preduhitrio i darovao joj narukvicu s notama, a potom su se poljubili. Nuša mu je zatim pročitala pjesmu koju je napisala za njega i ponovno su se poljubili.

Mihaela je dočekala Nušu, zagrlile su se i potom pričale o spojevima. “Živimo različito, ali slažemo se oko glavnih tema”, objasnila je Nuša njihov odnos. Sutradan su djevojke provele vrijeme s Mijinim najvažnijim muškarcima u životu, ocem i dvojicom prijatelja.

“Nuša je bila favorit zato što je jednostavna. Dijete sa sela, pjevačica, vedra, lijepa…”, rekao je Mijin tata dok Mijo misli da je ipak malo subjektivan jer Mihaelu nije još toliko upoznao. “Drago mi je što sam upoznao Mihaelu i Nušu jer sam kroz njih jako puno upoznao sebe i svima nam je ovo iskustvo bilo od velike koristi”, rekao je Mijo.

Mijo je došao prvo po Nušu. “Samo neka bude svoja i ostavit će dobar dojam”, rekao je. Mijin je tata bio izravan i pitao ju je sviđa li joj se njegov sin te voli li ga možda već, a Nuša je priznala da joj se sviđa, ali da ne može sve do kraja priznati ako nije sigurna da je ona ta.

Mijo je pitao oca za savjet

Potom su ga prijatelji hvalili kako se nikad ne naljuti i da je tipična dobrica, ali Mijinog je tatu zanimalo kako bi njihova veza funkcionirala na daljinu. “Nuša je jako zanimljiva i sviđa mi se što ne možeš igrati na sigurno toliko”, rekao je Mijo, a Nuša je tvrdila da neće biti ljubomorna.

Na red je došla Mihaela koja je bila jako nervozna, no Mijin je tata odmah razbio tremu rekavši joj: “Mijo voli zelene oči.” Potom je želio znati ima li tu ljubavi, emocija, iskrenosti… “Osjećaja ima jako puno, jesu li ljubav, to ne mogu još reći, ali mislim da imamo dobar potencijal za vezu”, rekla mu je. Mihaelu je zanimalo je li Mijo spreman za ozbiljnu vezu, a njegovi najbliži nisu bili sto posto sigurni u to jer za ljubav treba proći vremena.

“Kad bih mu ja bila tata ili prijatelj, malo bih to bolje zakamuflirala. Rekla bih: Dosad nije bio, ali ako nađe onu pravu, vjerojatno će biti”, rekla je.

Mijo je zatim pitao oca za savjet. “Definitivno, sine, slušaj srce”, rekao mu je tata i dodao kako misli da Mijo laganu prednost daje Mihaeli. “Ovo će biti jedna od najtežih odluka koje ću morati donijeti. Na kraju svega ovoga, kad se kamere ugase, znam koga vidim pored sebe”, rekao je Mijo i prvo razgovarao s Mihaelom”.

Od početka je bilo puno osjećaja

“Ušla sam u vilu sa žetonom s namjerom da se prvi put kockam na ljubav i sad ćemo vidjeti koliko je sreća bila na mojoj strani. Vidim se s Mijom i u stvarnom životu i mislim da bi nam život bio jedna velika pustolovina. Želim da na kraju ovog ludog putovanja budemo samo on i ja”, rekla je Mihaela, a Nuša dodala: “Nisam vjerovala da će se to dogoditi meni, da ću doći tako daleko i stvarno se nadam da će odabrati mene.

Bilo je tu puno osjećaja otpočetka; prvo nisam bila jako zainteresirana, onda sam mislila na zezanciju i promociju, možda čak i ljubav… Ali ‘možda’ sad više nije ‘možda’ – želim biti ta, Mijin konačni izbor”.

Miji nije bilo lako jer se mora oprostiti od jedne djevojke do koje mu je stalo. “Mihaela je predivna i nikad neću zaboraviti ovo što smo zajedno proživjeli”, rekao je i došao do nje. “Zaista si krasna, puna ljubavi i empatije i uz tebe se muškarac osjeća sigurno… Stvarno mi je bilo lijepo s tobom i sve ću te uspomene zauvijek pamtiti, no nažalost, mislim da nisam taj muškarac koje može ispuniti ono što ti očekuješ, ono što ti pružaš…

Zaslužuješ puno bolje”, rekao je Mijo, a Mihaela je staloženo rekla: “Nadam se da ćeš sreću pronaći s Nušom ili bilo gdje drugdje u svijetu jer je zaslužuješ”, zagrlili su se i ona je otišla.

Mijo se nada da je ovo početak nečeg lijepog

Mijo je potom krenuo prema Nuši i komentirao: “Prvi sam put siguran da sam donio ispravnu odluku.” Nuša je bila nervozna i uzbuđena, no Mijo ju je uhvatio za ruke, pričao joj kako mu je bilo s njom lijepo danas, što je očekivao od showa, što traži kod djevojke…

“Znao sam samo kakvu bih curu želio; inteligentnu, samopouzdanu, ambicioznu, neustrašivu koja slijedi svoje snove… Koja bi bila pustolovna, pa da joj se može svidjeti dečko koji hoda s 19 cura istovremeno”, u šali je rekao i nastavio: “Što te više upoznajem, sve mi se više sviđaš i ta tvoja ljubav prema životu i energija, jednostavno su zarazni”.

Potom je uzeo ružu i rekao: “Ovako smo počeli i ovako bih volio da završimo. Nuša, uzimaš li ovu ružu?” rekao je, a Nuša ga je strastveno poljubila. “Jedan dokaz da je osjećaj jezik duše i da me nije prevario”, komentirala je Nuša, a Mijo zaključio: “Zahvalan sam na cijelom iskustvu i što sam upoznao ovakvu divnu osobu. Nadam se da je ovo početak nečeg lijepog.”