Uskoro na RTL-u s emitiranjem počinje najiščekivaniji reality show "Gospodin Savršeni". Nova, treća, sezona trebala bi biti najuzbudljivija do sada, a show je najavljen kao "još napetiji, još intrigantniji i još bolji nego do sad", stoji u RTL-ovoj najavi.

Šarmantan, pametan i nevjerojatno zgodan

Za Gospodina Savršenog borit će se 20 djevojaka, a informacije o njegovom identitetu su procurile u javnost. O njemu se zna da je snažan, da ima savršeno tijelo, da je džentlmen te da je doktor fizike, riječ je o Splićaninu Toniju Šćulancu.

On je 31- godišnji docent i profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, gdje studentima drži dva kolegija: Specijalnu teoriju relativnosti i Analizu podataka u fizici visokih energija, piše Slobodna Dalmacija.

Toni je diplomirao na PMF-u u Splitu 2018., doktorski studij završio na istom fakultetu u Zagrebu i École Polytechnique u Parizu. Ovaj genijalac se može pohvaliti da je član Europskog centra za nuklearna istraživanja (CERN), a jedan je od rijetkih koji je dobio stipendiju Francuske vlade.

"Bitno mi je da se u tom prvom susretu zapali neka barem mala iskra, da me nešto zaintrigira da je poželim bolje upoznati. A onda su najvažniji karakter i razgovor. Već prvi dulji razgovor kod mene izazove ili to da se još više zainteresiram ili da shvatim kako smo potpuno različiti i da jednostavno ne odgovaramo jedno drugome. Najviše me privlači da se žena osjeća zadovoljno i ostvareno i da zna što želi od života", otkrio je Toni za 24sata.

Također je priznao da nema tip žene koja mu se sviđa, već da ga jedino može privući skromnost i samopouzdanje, a nikako ne podnosi bahatost i neiskrenost, priznaje Toni.

"Savršen spoj je onaj koji se nikako ne završava jer ne možemo prestati pričati do ranih jutarnjih sati. Uključuje i prvi poljubac i puno smijeha, zagrljaja i dodira… Ukratko, onaj spoj koji ne želite da ikada završi", dodaje 'Gospodin savršeni'.

"Jako sam zadovoljna s novim Gospodinom Savršenim, ove godine imamo znanstvenika i intelektualca, istovremeno sportskog duha, lijepo odgojenog čovjeka kojeg bi svaka majka, kako se kaže, poželjela za zeta. Može vam se više ili manje sviđati, može biti ili ne biti po vašem ukusu, ali nitko ne može reći da ove godine nemamo 'wow' kandidata! - rekla je za RTL.