Big Brother kuću napustila je 19-godišnja Karla Jakelić, a gledatelji su (opet) sigurni da je sve namješteno.

Razočarani prošlotjednom live emisijom, gledatelji su na Facebooku zasuli komentarima u kojima poručuju da je sve namješteno. U komentarima su tada pokušali predvidjeti i tko će ispasti za tjedan dana, a jučer se pokazalo da su se njihova predviđanja pokazala točnima.

Naime, iz emisije je ispala Klara, za koju su gledatelji predviđali ispadanje jer je ‘normalna’ i ‘nije zanimljiva produkciji’. Ovog su tjedna gledatelji gotovo slavodobitnički komentirali da su im konačno potvrđene sve sumnje o namještaljkama. Željka je tako napisala: ‘Upravo sam rekla da će izbacit nju jer je nezanimljiva produkciji. A cura posve normalna, zapravo fantastična. Namještaljka. Od njezinih pet tjedana u kući, produkcija je odvojila jedva pola sata da je upoznamo. No, i to je bilo dovoljno da se izdvoji od ostalih. Ako smo mi doista najmanje glasova dali njoj za ostanak u kući, onda je zabrinjavajuće s kim ja to živim u “susjedstvu”.

‘Znali ste odmah da Karla ide van jer je namješteno’

Tina kaže: ‘Prošlu nedjelju smo većinom svi rekli da će Karla ispast,jer je očigledno.. ‘, a Matej: ‘Hahaha kakva prevara za Antonija glasa jedino njegov brat i frajer ostane hahahahahah’. Antonio je dodao: ‘ Zanimljivo!!! A kada ste zatvorili linije za glasanje za ispadanje???? Niste jer niste ni trebali znali ste odmah da Karla ide van jer je namješteno’.



Petra je zaključila: ‘Koja namještaljka, znači ako si normalan tu ne možeš dugo ostati!’, a Estara dodaje: ‘Karla je vašom odlukom Big Brothera napustila jer ne bi ljudi glasovali za izbacivanje jedne… mlade, lijepe ,dobre i pametne cure nego bi gledanost pala da izbacite ove negativce iznutra’.

I Ena je ljuta: ‘Bigi misli da smo mi glupi .. pa od 1424432 komentara na vašoj stranici nikoooo nema lijeepe riječi za Antonija. Bigi reci nam molim te, a tko to glasa za njega ? kome je on to dobar, interesantan’, a niti Silvija nije mogla vjerojvati: ‘NAJBOLJA i najslađa curka.. zašto nju izbacitii 🔫 jaooo 😭 😭 😭 stvarno je super, super je odgojena a Antonio skoči za svaku drugu riječ i ne može se konrtolirati 😡 karlaaa kraljica si 👑 🌏 ‘