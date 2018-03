GLEDATELJI POPLJUVALI ROMANSU BOJANA I ANA-MARIJE: ‘Toliko se zaljubila da on radi glupaču od nje’

Nakon što je svoj školski sastavak posvetio Big Brotheru, a ne Ana-Mariji, Bojan je ipak dobio priliku iskupiti se.

“Što radiš večeras? Idemo na spoj”, poručio je Ana-Mariji, koju nije trebalo dugo nagovarati da se spremi za romantičnu večeru u tajnoj kući, mjestu gdje su se prvi put i upoznali.

Bojan i Ana-Marija uživali su u večeri, a vrlo dvosmisleni komplimenti frcali su na sve strane. ”Predaleko si mi, ne mogu te pipati ispod stola! Bezveze! Koja je poanta?”, našalila se Ana-Marija. ”Ispast će ti vilica svakih pet minuta i dobro!”, odgovorio joj je u istom tonu Bojan.

“Ti si meni sve – društvo, sreća, mržnja, ljutnja, kreten…”, poručila mu je iskreno zaljubljena Velikogoričanka s čašom vina u ruci.



Stanari nisu baš zadovoljni prvim spojem

Nakon što je glazba krenula, Ana-Marija ga je senzualnim plesnim pokretima pokušala zavesti dodirujući ga i šapćući mu na uho, a njezino lice otkrivalo je koliko joj se on zaista sviđa. No Bojan se trudio ostati suzdržan, a Ana-Marija mu je to ipak odlučila izravno prigovoriti.

”Ti nemaš osjećaj koji ja imam! Ja imam osjećaj da je meni dobro kad mi je dobro! Mene boli briga. Ti imaš osjećaj da postoje kamere, da postoji nešto što te snima, da ćeš se morati nekome opravdavati kad izađeš van.”

”Polako, razgovaramo normalno! Nisam ja rekao da prestaneš ili da mi smeta ili da mi ne smeta”, nastavio je Bojan.

Nakon prvog spoja, Bigi ih je pozvao u ispovjedaonicu kako bi ispitao i njihove prve dojmove, a Velikogoričanka ni tamo nije prestala sa zavođenjem pa se udobno smjestila u fotelji, prebacivši svoje noge preko Bojanovih.

”Znaš kako se džentlmen ponaša? Pristojno! Kužiš, bio sam pristojan! A što ima zabavnoga u pristojnome!”, dvosmisleno je prokomentirao Bojan.

”Pa neka ostane pristojan večeras jer će jadan nagrabusiti!”, kazala je Ana-Marija Bigiju.

”Ostat ću pristojan do daljnjeg!”, ispravio ju je sarkastično Bojan.

Spojem nisu zadovoljni niti gledatelji

Spoj su komentirali i gledatelji pa je tako David napisao: ‘Brate,ajd poruči Anamariji i Bojanu da je u svakom slučaju manja sramota pokrit se jorganom u mraku i puknut se k’o svi normalni ljudi ,od njihovih zračnih seksova i orgazama na suho ! Hvala’.

Božena je napisala: ‘ Ana Marija se totalno zaljubila. Toliko se zaljubila da u pojedinim momentima Bojan radi glupaču od nje. Izgubila je svoje ja. Stalno se ispričava ili ublažava rečeno jer se boji da će se Bojan naljutiti. Bojan se navuka na nju zbog njene otvorene seksualnosti,koju naravno ne želi pred kamerama,al ga raduje po izlasku iz kuće. Bojan je emotivno “oštećen” (nadam se da ne vrijeđam,nije mi nakana) i kao takav nikog ne može usrećiti do kraja. Ne vidim ih dugoročno zajedno’.

Nadi njihov odnos uopće nije jasan: ‘Uopće mi nije jasan njihov odnos, Bojanovo bezvezno smijanje za sve kaj ga BB pita (????) a Ana Marija se vrti oko njega ????Možda sam staromodna ali ne kužim razgovor ove današnje generacije (nisu više ni tak mladi)govorit mu da je debil, kreten itd., itd, pa to je stvarno vam pameti…. a i Bojan je mustra na svoju stranu – čudak ??????????’

Sandra je zaključila: ‘Mislim da Anamarija igra tipičnu ulogu žene spasiteljice, ali to ne ide tako.Nema tu kruha. I ja imam to u sebi, kao i većina žena valjda,ali samo sebi šteti dugoročno jer nikad neće dobiti ono sto želi od likova kao što je Bojan.’