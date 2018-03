Gledatelji su uočili da je najavljen ulazak Aninog zaručnika u kuću prije završetka glasovanja tj. produkcija je bila sigurna da Ana neće ispasti.

Na društvenim mrežama mogu se pročitati svakakvi komentari na račun Big Brothera, a najnoviji hit među gledateljima je da je emisija namještena i da će Ana sigurno pobijediti. Nekim gledateljima je bilo jako sumnjivo što je u emisiji uživo najavljen ulazak Aninog zaručnika prije nego što je glasanje završeno.

Nikola tako piše: ‘Zaručnik ulazi kasnije… znači znali su da Ana ne ispada prije završetka glasovanja!’, na što se nadovezala i Ines: ‘Ovo sam i ja zamijetila!’. Tea je nadodala: ‘A znaju da je ni sada neće izbaciti’, na što je Dalibor objasnio: ‘Ueće ući u kuću nego će samo pričati s Antonijom, što ne razumijete hrvatski?’.

No, to nije obeshrabrilo komentatore pa su dalje nastavili u istom tonu: ‘Točno sam to komentirala, definitivno je namješten ovaj BB’, ‘Namješteno da ostane’, ‘Namjestili ste cijeli totalno glupi i gluplji bb… Ja ga odavno ne gledam..’, a na kraju se javio i sam Big Brother koji je poručio: ‘Tako je, namjestili smo kuću, namjestili smo studio, kamere, mikrofone, a i nešto ljudi nam radi na projektu.’



Anin zaručnik na kraju je stvarno ušao u kuću, ali u kostimu nindže kako ga Ana ne bi prepoznala, i ostavio joj mali poklon.