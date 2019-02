GLEDATELJI BIJESNI ŠTO JE POPOVIĆ VOLARIĆ ZAMIJENIO HERCEGA U ČISTOJ LJUBAVI: ‘Kako možete promijeniti glavnog glumca?!’

Nova TV je obavijestila obožavatelje da se serija Čista ljubav ponovno vraća na male ekrane te predstavila novog člana glumačke postave. Naime, nakon što je Ivan Herceg dobio otkaz, produkcija je kao njegovu zamjenu u seriju pozvala Janka Volarića Popovića.

Obožavatelji serije Nove TV Čista ljubav su se iznenadili kada su u traileru za novu sezonu u ulozi Tome ugledali Janka Volarića Popovića umjesto Ivana Hercega. U traileru za novu sezonu koju je Nova objavila na Instagramu vidi se nekoliko kadrova s novim glumcem, no čini se da viđeno nije oduševilo gledatelje.

“Strašno. Kako možete promijeniti glavnog glumca usred serije?”, “Hoćemo Hercega da se vrati”, “Neće to biti više ista serija bez Ivana”, “Ivan Herceg je puno bolji”, “Past će vam gledanost”, “50% manje gledanosti jer više nije Ivan Herceg”, “Bezveze, kao da gledam drugu seriju, to više nije to, nema te povezanosti s likovima kao kad je Herceg bio tamo, ona scena u lisicima ne stoji Janku”, samo su neki od komentara gledatelja koji žale zbog Ivanovog odlaska.

No, ima i onih koji su s veseljem dočekali Janka: “Ovaj glumac je do jaja”, “Čista ljubav je upravo postala zanimljiva”, “Sad ne znam jel mi draži Ranko ili Janko”.

Janko je dobio ulogu Tome nakon što je Herceg otpušten. Kao razlog prekida suradnje navedeno je da je Ivan dolazio nepripremljen na set i svađao se s ostatkom ekipe.