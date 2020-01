‘GENERAL’ OPET NA UDARU: Na meti Nataša Janjić, njen ruksak, ali i ostali akteri: ‘I u ovom trenutku Gotovina je ugasio televizor…’

Ne prestaju kritike na račun serijala ‘General’, a sinoćnja, šesta po redu emitirana epizoda, dala je novi materijal za kritike i šale na račun scenarija, glumaca, pa i redatelja

Ni šesta epizoda biografske ratne drame “General”, 88-godišnjeg redatelja Antuna Vrdoljaka, nije mogla proći bez kritika publike. Društvene mreže, a naročito Twitter puni su komentara na račun serije, koja iz epizode u epizodu navlači bijes ili potrebu za ismijavanjem kod gledatelja.

Ovoga puta je najviše na meti kritika bila Nataša Janjić, koja glumi novinarku Vesnu Karuzu, s kojom je Ante Gotovina bio u ljubavnoj aferi.

PRIPADNICI ‘PUMA’ ZGROŽENI ZBOG GENERALA: ‘Sve je izokrenuto, revoltirani smo! Na našoj muci oni zgrću novac. Ovo je uvredljivo…’

“Ja sam mislila da će mi za ljubav trebati cijeli život, ali ti si ratnik… Ma i u ratnom stožeru, ja sam zaljubljena žena. Za izgovaranje ovakvih gluposti Nataša Janjić bi trebala dobiti dupli honorar, ako je uopće dobila bilo kakav”, smatra jedan korisnik Twittera.

"Ja sam mislila da će mi za ljubav trebat cijeli život, ali ti si ratnik"

"Ma i u ratnom stožeru ja sam zaljubljena žena" Za izgovaranje ovakvih gluposti, Nataša Janjić bi trebala dobiti dupli honorar, ako je uopće dobila bilo kakav.#GeneralHRT — M Λ R K O (@mmuzek) January 13, 2020

“Zadnjih 10 minuta epizode Suzana Nikolić pripovijeda Gotovini sudbine drugih background likova dok Janjićka valjda snima nastavak ASMR Xmas reklame”, komentirao je drugi.

“NJ: Dobar dan, ja sam… Gotovina: Dobro znamo tko ste, slušali smo vašu prokletu ASMR reklamu cijeli prosinac i imat ćemo PTSP od nje”, nadovezao se treći aludirajući na reklamu koja je obilježila predblagdansko razdoblje, a u kojoj je također sudjelovala Nataša Janjić.

NJ: Dobar dan, ja sam… Gotovina: Dobro znamo tko ste, slušali smo vašu prokletu ASMR reklamu čitav prosinac i imat ćemo PTSP od nje.#GeneralHRT pic.twitter.com/oCuY6tu6eP — FrankoLinus Van Pelt (@Franko12) January 13, 2020

No, najviše pozornosti je izazvao ruksak koji Janjić nosi u seriji. On je marke Herschel, osnovane 2009., dobrih 15 godina nakon događanja koje je serija trebala prikazati, otkrili su na 24sata. To je već treći veći gaf u seriji, nakon pojavljivanja boce Jane i reklame za Kaufland.

NEMA KRAJA GAFOVIMA U ‘GENERALU’: Ljudi primijetili plastičnu bocu ‘Jane’ koja je na tržište stigla 11 godina kasnije

‘DI SI BIO DEVEDESPRVE? U KAUFLANDU!’ Ljudi se masovno sprdaju s ‘Generalom’, pazite ove gafove

Kritike su dobili i drugi akteri i scene u sinoćnjoj epizodi.

“Continuity u ovoj seriji je fenomenalan. Jučer je bila ’93, danas je već pola ’95.”, komentirao je korisnik Twittera.

“I u ovom trenutku Ante Gotovina je ugasio televizor”, nadovezao se drugi.

I u ovom trenutku Ante Gotovina je ugasio televizor#generalhrt — Mr. Joker 🃏 (@mrjoker1501) January 13, 2020

Neki su se osvrnuli i na repove koji se vuku još od snimanja serije, odnosno filma. Tako je svoj tvit dobio i Goran Navojec, koji se požalio kako mu nije isplaćen honorar.

NAVOJEC IZAŠAO U MEDIJE: ‘Moj odnos s producentima ‘Generala’ imat će sudski epilog, još čekam novac, kao i Nadarević. Ima nas još’

“Goran Navojec dok čeka da mu isplate puni honorar dvije godine”, opisao je jedan gledatelj scenu iz serije u kojoj se pojavljuje Navojec.

Goran Navojec dok čeka da mu isplate puni honorar dvije godine. #GeneralHRT pic.twitter.com/5LKcKgEVJS — FrankoLinus Van Pelt (@Franko12) January 13, 2020

Neki su imali kritike na scenografiju.

“Nadam se da je tip koji je bojio vozila u ‘maskirno’ završio u Haagu, jer ovo je zločin”, primijetio je jedan gledatelj.

Nadam se da je tip koji je bojao vozila u "maskirno" završio u Haagu, jer ovo je zločin #generalhrt pic.twitter.com/ETx4TIgAGc — TomNovak (@tnovak66) January 13, 2020

Neki su, pak, bili kritični prema cijelom serijalu.

“Pokušao sam. Nemrem. Trebalo bi ovršiti i HRT i Vrdoljaka za ovaj TV kulturocid”, napisao je jedan twitteraš, dok se drugi nadovezao: “OK, morao sam vratiti epizodu malo jer mindfuck. Pokušavaju spriječiti genocid u Bihaću da se ne dogodi opet kao u Srebrenici (srpanj 1995.). Gotovinina i Karuzina kći rođena 1994., u epizodi se ova tek oprostila od njega, spavali sinoć. Vani u Bihaću pada snijeg.”

Pokušao sam. Nemrem. Trebalo bi ovršiti i HRT i Vrdoljaka za ovaj TV kulturocid. #generalhrt — Marko Jurčić (@markojurci) January 13, 2020