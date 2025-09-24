Galla Sandalla o sukobu s Edom i burnom treningu: 'Tad me to izbacilo iz takta'

Ivan poznat kao Galla Sandalla u 'Životu na vagi' je pojasnio što se točno dogodilo na treningu koji je šokirao gledatelje.

"Počeo sam već padati zbog emotivnog života. Bila mi je godišnjica s dragom i ja sam to spomenuo Edi prije treninga da me ne zeza pred kamerama", ispričao je Ivan.

Foto: Rtl

No, kako kaže, nije imao snage za trening.

"U jednom trenutku sam se doslovno ugasio. Nisam mogao, nisam imao volje za ništa. Snaga nula. Volja nula. Sve nula", rekao je. Uslijedila je svađa: "Edo je došao, i tu mi je bio kratak fitilj."

"Tu sam mu rekao da ga ne čujem, da ne postoji za mene. I tu se on uvrijedio, sjeo je na klupu, a ja sam shvatio da sam to ja uzrokovao", dodao je.

Trener Edo rekao mu je da je pokazao nepoštovanje, što je Ivan i sam priznao te se ispričao treneru.

'Bio sam arogantan'

"Ja sam mu uzvratio. Ali priznajem. Bio sam bahat i arogantan. Ispao sam malo glup. Ali tad me to izbacilo iz takta."

"Shvatio sam da sam ja pogriješio. Ispričao sam mu se. Trening sam odradio s 20% snage, ali odradio sam ga", zaključio je.

Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka do petka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.

POGLEDAJTE VIDEO: Stručnjaci za RTL Danas o paracetamolu i autizmu: 'Nema znanstvenih dokaza o povezanosti'