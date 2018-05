FRCAJU ISKRE IZMEĐU TIHANE I ELVISA, JEDVA DOČEKALI BITI NASAMO: ‘Nadam se da će biti pipkanja’

U showu Ženim sina? ozbiljno se počelo zahuktavati, a da iskre frcaju između njih, Elvis i Tihana to više ne mogu sakriti.

Elvis i Tihana više ne mogu sakriti da osjećaju simpatije jedno prema drugome.

„Tihana ima jedan predivan osmijeh i kada se nasmije, mi je baš toplo oko srca. Tihana ima tu neku iskru koja me zanima. Smatram da bi ona bila velika nadopuna mom životu“, otkrio je romantični Elvis koji je popodne proveo s Tihanom u šetnji Splitom. Romantika u zraku ponukala ga je da se otvori.

„Izdvojio sam te van jer si mi od svih tih cura ti nekako najzanimljivija. To sam htio podijeliti s tobom i dati ti to do znanja“, priznao joj je Elvis na što mu je Tihana odgovorila: „Sad me ovo malo iznenadilo, ali drago mi je čuti. Nisam stvarno ovo očekivala.“



Napokon bez mame

Nakon što su se vratili kući, priznao je iznenađenje koje sprema za sve djevojke – jedrilicom će putovati oko otoka i to bez mame.

„Ja se nadam da će biti pipkanja, jer onda jahta nema smisla. Vrijeme bez mame“, kazala je Tihana koja se posebno veseli novoj avanturi.

Iznenađenje za mamu i svoje djevojke pripremio je i Adnan, ali im je odlučio malo zapariti. Naime, organizirao je vožnju avionom za mamu i dvije djevojke po njezinom izboru. Iako ju je stavio u nezgodnu situaciju, mama je odmah izabrala da će Tea i Lea biti te koje će se voziti s njom. Dok je Karolina bila pomalo žalosna što mama Merima nije odabrala i nju, Maja je bila bijesna na Adnana jer je morala rano ustati.

„Ja sam mogla sad spavati doma, bez veze smo dolazile“, vikala je ljutito Maja. Svoje uzbuđenje djevojke u avionu nisu nikako mogle skriti, a nakon što su se vratile kući, Adnan je angažirao Leu da s njim kuha ručak, dok je mama ostale djevojke odvela na tečaj salse.