FILIP JURIČIĆ I SANDI CENOV ULAZE U ‘ČISTU LJUBAV’: Pjevač uskače u ulogu razvedenog veterinara i velikog zavodnika

Sandiju je ovo prva glumačka uloga. Utjelovit će oca malog Pavića. Juričić će, pak, igrati bivšeg Heleninog ljubavnika.

Ovog tjedna u najgledanijoj seriji Čista ljubav napetosti neće nedostajati. Vrhunskom glumačkom castu pridružuje se i glumac Filip Juričić kojeg ćemo uskoro vidjeti u ulozi Marcusa, bivšeg Heleninog (Martina Čvek) ljubavnika. Naravno da će pomutnji koju će Marcus unijeti u Vrhovac pridonijeti i glavni negativac serije, Ranko (Momčilo Otašević) koji ga i dovodi u mjesto kako bi lažno svjedočio u Heleninu korist, a sve kako bi Tomu opet doveo u nezavidan položaj. Marcus je uspješan biznismen, ljubomoran posesivac, sumnjivog morala. Zaljubljen je u Helenu i želi da se vrati s njim u Njemačku. Hoće li Marcus pridobiti Helenu da mu se vrati ili će joj dodatno zagorčati život, vidjet ćemo u novim epizodama popularne serije Nove TV.

Goga (Martina Stjepanović) će nagovoriti Branku (Olga Pakalović) da izađe na spoj s ocem dječaka Pavića, Mašinog prijatelja, a upravo u toj ulozi vidjet ćemo pjevača Sandija Cenova.



”Od samog početka emitiranja serije Čista ljubav, cijela moja obitelj i ja smo se potpuno navukli na nju. Kako je gluma poprilično bliska mom glazbeničkom pozivu, odmah mi se u glavi rodila ideja da bih se baš volio okušati i u tome, s obzirom da iza sebe imam četrdesetak snimljenih spotova. Podrška mojih klinaca za to je bila neizmjerna. Tata u Čistoj ljubavi! To je to! Naravno da sam na castingu bio poprilično nesiguran u svoje glumačke sposobnosti, pa sam ekipu zamolio da mi iskreno kažu ako mi ne ide, pa da sve zaboravimo i da se ne brukam bez veze. Međutim, eto prošao sam na i dobio ulogu tate malog Pavića. Na setu je bilo opušteno i svi su u ekipi bili itekako dobrodošla podrška za novopečenog glumca. Hvala svima! Kako još nisam vidio ni sekunde snimljenog materijala, s velikim nestrpljenjem čekam da vidim kako je sve to ispalo. Nadam se da će moja publika biti zadovoljna s mojom glumačkom avanturom. Veliki pozdrav svim fanovima Čiste ljubavi od ‘tate malog Pavića”’, rekao je pjevač.

Sandija ćemo, dakle, vidjeti u ulozi razvedenog, dobrostojećeg veterinara te velikog zavodnika, Lovre Pavića. Hoće li Branka pasti na šarm ovog udvarača ili će naklonost prema Blažu (Dado Ćosić) ipak prevladati, tek ćemo vidjeti. U novim nastavcima vidjet ćemo i kako se Jasna (Sanja Vejnović) napokon vraća svojoj kući te kako, korak po korak, nastavlja sa svojim životom. Emina (Sementa Rajhard) i Vlado (Marko Petrić) nailaze na sve više problema u kafiću, a Sonja (Tara Rosandić) će optužiti Ranka da je on natjerao Milana (Saša Anočić) na samoubojstvo.

