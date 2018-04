FARMERI OTKRILI KAKO SU SE SVE DO SADA RAZOČARALI U ŽENE: ‘Ona je tražila po sto eura za put jer nema kako doći’

Nakon što su gledatelji upoznali farmere nove sezone ‘Ljubav je na selu’, Marijana je usamljenim dušama, koji traže ljubav, odnijela njihova pisma te im otkrila kome će na farmu doći djevojke, a tko ih nije dobio dovoljno da prođe dalje.

Najstariji farmer sezone, 70-godišnji Miljenko Mišić iz Čibača kraj Dubrovnika bio je sretan kada je vidio da mu Marijana predaje kovčeg u kojem je mnogo pisama namijenjenih njemu te se oduševio kada je saznao da je prošao dalje u emisiju.

U Košutarici kraj Jasenovca voditeljicu je nestrpljivo čekao Ivan Marenić , no Marjana ga je razočarala rekavši mu da nije dobio dovoljno pisama. ‘Ipak, slijedi ti slatka utjeha jer si dobio dva pisma’, kazala mu je Marijana, a Ivan je zaključio da će se ponovno prijaviti do godine.





U Benkovcu kod Josipa Ćiritovića, farmer je Marijani otkrio da su ga do sada sve žene iskoristile te da ih je čak tražio i preko oglasa. ‘Te žene koje sam nazvao preko oglasa i koje su rekle da traže dečka za ozbiljnu vezu, ona je tražila po sto eura za put jer nema kako doći, a kada sam ja rekao da će on sjesti u auto i doći do njih, nisu željele’, rekao je Josip. Iako ga je Marijana držala u neizvjesnosti je li prošao dalje ili ne, na kraju ga je razveselila kada mu je predala pisma djevojaka te mu otkrila da ide dalje.

Mladen Vidulin iz Červara otkrio je voditeljici da mu samoća najgore pada po noći. ‘Probudiš se usred noći i shvatiš da si sam’, kazao je Mladen te zapjevao pjesmu koju pjeva kada mu je teško. Iako je njegov kovčežić bio prazan, na kraju ga je Marijana iznenadila. U kočiji je pred Mladena stigla Ljubica iz Pule. ‘Ja sam odlučila doći i upoznati se s gospodinom koji mi je bio drag kad sam ga vidjela u emisiji’, rekla je Ljubica koja je i lani bila u emisiji.

U Popovači je Ivan Kosar za Marijanu pripremio pravi doček gdje ju je dočekalo pola sela, a kada su se povukli na samo kako bi porazgovarali, farmer joj je otkrio da je udovac i da je također tražio srodnu dušu preko oglasa, no to nije urodilo plodom.

‘Nažalost nema pisama za tebe’, kazala mu je Marijana, no Ivan je ostao optimističan rekavši joj da ga ništa u životu ne može iznenaditi , no na kraju je ostao zabezeknut kada je Marijana pred njega dovela damu koju mu je priznala da ju je ‘opčinio’ kada ga je vidjela na konju.

Vatroslav Tijan živi u Ražancu podno Velebita, ali dolazi iz Zagreba, no gradsku vrevu je odlučio zamijeniti mirnim životom u rodnom mjestašcu svoje majke. Na pitanje misli li da je prošao dalje, Vatroslav je samouvjereno rekao da je, što se na kraju ispostavilo točnim.

U Aljmašu je Amorovu vilu Marijanu dočekao Domagoj Škobić koji ju je dočekao s buketom cvijeća, a ona njega sa sedam pisama što je bilo dovoljno da prođe dalje. ‘Ja sam se iskreno nadao da neću proći!’, kazao je Domagoj Marijani što je nju šokiralo.

Zbog čega je Domagoj razočaran i hoće li ipak odlučiti sudjelovati u daljnjim emisijama te tko je još od farmera dobio dovoljno pisama, ne propustite pogledati sutra, od 20 sati, na RTL-u.