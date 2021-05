FANOVI U EKSTAZI, IZAŠAO TEASER ZA NOVE ‘PRIJATELJE’! U specijalnoj epizodi pojavit će se Justin Bieber, Lady Gaga…

Glumci Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courtney Cox, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow će u specijalnoj epizodi glumiti ‘sebe’

Dugoočekivano ponovno okupljanje “Prijatelja” bit će emitirano 27. svibnja, a u specijalnoj epizodi pojavit će se slavni gosti poput Justina Biebera, Lady Gage i K-Pop benda BTS-a.

Sada je vani i novi teaser za specijalnu epizodu, koja će imati naslov “The One Where They Got Back Together”. Ovo navodno neće biti još jedna epizoda “Prijatelja”, gdje glumci Jennifer Aniston, David Schwimmer, Matthew Perry, Courtney Cox, Matt LeBlanc i Lisa Kudrow glume legendarne likove iz serije.

ODLIČNE VIJESTI ZA SVE LJUBITELJE ‘PRIJATELJA’: Šašavu ekipu opet možete gledati u specijalu; Evo i kada

Nije nova epizoda

Oni će u nadolazećoj epizodi glumiti – sami sebe. Fanovi su razočarani jer se dalo nagađati da će to biti nova epizoda.

HBO Max je rekao da će se u specijalu pojaviti više od 15 poznatih gostiju, uključujući bivše članove “Prijatelja” poput Toma Sellecka (Richarda) i Maggie Wheeler (Janice), no i drugih poput britanskog nogometaša Davida Beckhama, glumca iz “Igri prijestolja” Kita Haringtona i pakistanske dobitnice Nobelove nagrade za mir Malale Yousafzai.