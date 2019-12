EVO TKO JE SINOĆ IZBORIO SVOJE MJESTO U FINALU SUPERTALENTA: ‘Ovo je potpuno nova dimenzija; Imate iscjeljiteljsku moć…’

Mjesta u finalu Supertalenta su popunjena, a iz posljednje polufinalne emisije u finale su se lansirali Matej Mateković, Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu koji su osvojili najveći broj glasova gledatelja te Duo Kamikazete.

Igorov i Franin zlatni gumb, Matej Mateković, osmogodišnji hulahooper osvojio je sve simpatije žirija i publike.

“Ja sam sad prvi put vidio neke nove trikove!”, priznao je Davor, a Maja izazvala Franu i Igora da i sami zavrte po jedan hoop. “Vrlo je ozbiljna stvar kako si i rekao, kao i zlatni gumb. Ti si zlatni, veličanstveni Matej koji je razvalio i u polufinalu! Svaka ti čast!”, poručio mu je Janko.

Dječji zbor glazbene škole u Varaždinu nastupili su s obradom pjesme ‘Show must go on’ grupe Queen.

“Ta neka ljepota koju vi donosite, vaše višeglasje je prekrasno. Ja bih vas samo slušao još i još”, komentirao je Janko, Davor im je rekao da nije pretjerano osupnut njihovim nastupom.

“Uz lijepo pjevanje najviše mi se dojmio ovaj kreativni moment s brašnom. Uvijek u pjevanju kada su velike količine ljudi, one same po sebi nose određenu snagu i duboku poruku, a u vašem slučaju rekla bih da ima iscjeljiteljsku moć”, zaključila je Martina.

Duo Kamikazete, ili kako su same sebe nazvale ‘Lude Slovenke’, na visećoj šipci izvele su nevjerojatne akrobacije.

“Ovo ne da je bilo još atraktivnije, nego i ja ću uzeti telefon i za vas glasati!”, šokirana je bila Martina, Maja je kazala da je nastup bio vrijedan finala, a Davor je komentirao: „Meni je ovo potpuno nova dimenzija, vaša snaga ne da se utrostručila, nego se utrostručila i pol.“

Bračni par Duo Giurintano, koji su svojim akrobacijama oduševili na audicijama, pomeli su pozornicu i ovoga puta.

“Jednostavno nema se vama što reći, ovo je suludo što vi radite, opasno, senzacionalno, prekrasno vas je gledati! Ja ne znam kako se vama ne zavrti, vi sami znate da ste čudo prirode i nama je čast da ste i večeras s nama!2, poručila im je Maja, a Martina je kazala kako za njih ima samo četiri riječi: „Od vas zastaje dah!“

Amerikanac pjevao Kiću

Amerikanac zaljubljen u balkansku glazbu, Ron Holsey, ovoga puta nastupio je s pjesmom Krunoslava Kiće Slabinca ‘Zbog jedne divne crne žene’.

“Meni je došlo da se ofarbam! Što se mene tiče, ne moraš ni pjevati! Toliko lijepo pjevaš!”, oduševljena je bila Maja, a ništa manje nije bila ni Martina koja mu je kazala: ‘Meni se Ron jako sviđa kako pjevaš, danas mi se još više svidjelo!’

Nakon što je Ron poslušao komentare žirija, u backstageu ga je dočekala Mia Kovačić te nazvala Kiću Slabinca koji je pratio Supertalent i Ronov nastup, kako bi doznali da li mu se svidjelo. “Oduševio si me, čestitam, fantastično je bilo! Ovo je svevremenska pjesma, nije jednostavna za pjevati, s glazbene strane si pogodio!”, kazao mu je Kićo, a sve su to gledatelji imali priliku vidjeti u emisiji ‘Backstage s Miom’ na YouTube kanalu Nove TV.

Za Hrvoja Vekića, žiri je konstatirao da pleše ‘pravo iz srca’, a to je i ovoga puta pokazao.

“Rijetko sam vidio da ovom vrstom plesa netko uspije prebaciti emocije kao ti. Ovoga puta je bilo slabije, ali tako si posložio. Ja ti se divim”, poručio mu je Janko, a Davor je komentirao: „Za mene si ti jako introvertiran tip koji pleše jako ekstrovertno!“

Marija oduševila žiri

Nakon balade Marije Šerifović, u polufinalnoj emisiji Marija Šekerija nastupila je u duhu i stilu s pjesmom dive svjetskog glasa, s Beyoncinom ‘Crazy in love’.

“Marija draga, dakle, u apsolutno svakom segmentu koji si ponudila dostojna si statusu dive! Ja ovako nešto dugo nisam vidjela“ pohvalila ju je Martina, a Janko je kazao: „Kako si ti ušla na pozornicu! Znamo kako pjevaš još od audicija, ali kako si ušla! Od one pekarice Marice na audiciji, došla nam je carica Marica!”, Davor je pohvalio Marijinu koreografiju, a Maja je zaključila: „Ti si energija, vatra, apsolutni top si bila večeras!“

Maestralni Talijan na rolama, Lorenzo Guslandi i ovoga puta dojmio je žiri.

“Ovako teško nešto raditi tako elegantno i lako je stvarno nevjerojatno i gušt gledati”, kazao je Janko, a s njim se složio i ostatak žirija.

‘Kao da niste svjesni koliko ste dobri, vi ste fantastični!’

Fantastični glazbenici iz Beča, braća Darko i Daniel – The Pillers, još jedanput pokazali su koliko su dobri u muziciranju, a u polufinalu su nastupili s Beethovenovom 5. simfonijom i to na rockerski način.

“Ono što je možda najbitnije istaknuti, kada klasiku radimo u crossoveru, momenti gitara, basa, krpaju rupe solista, a u vašem slučaju to nije istina, vi funkcionirate savršeno i s bendom i bez njega. Ne umanjujem harmoniku, ali taj tvoj zvuk violine miluje”, kazala je Martina ne mogavši sakriti oduševljenje, a Maja se nadovezala: „Em ste lijepi za gledati, to tako dobro zvuči, to je toliko bilo dobro! Toliko ste simpa, kao da niste svjesni koliko ste dobri, vi ste fantastični“.

Imitator Mihael Rako kaže da nije svatko sposoban nasmijati ljude, a s novim setom imitacija, on je u tome uspio.

“Ovo je sad bilo uz imitaciju, stand up, komičar, glumac, koji nas je u jednom dugom glumačkom putovanju uspio držati u fokusu uz puno jako smijeha”, komentirala je Martina, a Janko mu je kazao da je odličan imitator te kako je odlično koncipirao nastup.