ENIS JE GOSTE VEĆ SAMIM PREDJELOM OBORIO S NOGU: ‘Kad bih mogao dati 20, dao bih, jer je ova desetka premalo za večeru’

Domaćin je poslužio tatarski biftek i otkrio kako je upravo zbog tog jela napredovao u restoranu u Italiji

U sredini tjedna u “Večeri za 5 na selu” kuhalo se u Rijeci, gdje je domaćin bio ugostitelj Enis. Ostali su ga kandidati doživjeli kao zabavnu i simpatičnu osobu, a kad su kušali što im je pripremio, redom su mu govorili da će češće dolaziti kod njega. Enis im je pripremio predjelo naziva Živo srce, glavno jelo Ljubav na prvi pogled i desert Digni me gore, a malo je reći da je ekipa bila oduševljena. Hvalospjevi su počeli već na predjelu, nastavili se tijekom glavnog jela, desert je bio točka na “i” tako da ne čudi što je domaćin dobio četiri desetke i zasjeo na prvo mjesto!

Enis je prilično uzbuđen dočekao goste, a oni su ga zafrkavali kako ga je pojela trema jer je prilikom posluživanja koktela bio malo nespretan. “Malo ga je to izbacilo iz takta, ali nije se dao omesti”, komentirala je Erika, a potom su mu svi rekli kako žele upoznati njegovu suprugu Irenu, koja je u prošloj sezoni pobijedila u “Večeri za 5 na selu”. Kad su ušli u kuću, došla je i Irena koja je sve pozdravila i svima im se svidjelo što je poput Enisa – vesela i komunikativna.

Domaćin je poslužio tatarski biftek i otkrio kako je upravo zbog tog jela napredovao u restoranu u Italiji. Izgled predjela svima se svidio, a kad su ga probali, bili su oduševljeni. “Najbolji tatarski biftek koji sam probao”, rekao je Leo, a Dalibor dodao: “Ako bi ovako radio kao što je napravio ovo predjelo, sigurno bih bio gost u njegovu restoranu, tu nema diskusije. Predjelo je prekrasno, stvarno odlično”. Gošće su također imale samo riječi hvale. “Bez ikakve zamjerke”, rekla je Erika, a Nikita zaključila: “Ovo je stvarno bilo savršeno”.

Pjesma i ples za završnicu večere

Nakon savršenog predjela na red je došlo glavno jelo – biftek u umaku od zelenog papra. “Nadam se da neće biti previše krvav jer toga me previše strah”, rekao je Dalibor, a kad ga je probao, samo je rekao: “Savršenstvo”. Erika je maknula papar jer joj smeta, no to nije umanjilo njezino oduševljenje jelom. “Nadala sam se da će biti malo pečen, skoro ništa, i tako je i bilo… Bacio me s nogu!”, rekla je.

Domaćin je potom donio tiramisu, Leo je komentirao kako vrhunski izgleda, a kad ga je probao, bio mu je odličan. Enis im je priznao da ga je tiramisu naučila praviti supruga te da mu je napisala šalabahter u kojem je pisalo da mora raditi i piruete kako bi mu dobro ispao. “Izgledao je odlično, a okus je bio još bolji, stvarno je bio vrhunski”, rekao je Dalibor, a Nikita zaključila: “Znala sam da će biti jednako dobar kao i sve ostalo”.

I dok su se gosti zafrkavali da će češće dolaziti kod Enisa i ispitivali ga ima li za njih lunch paket, došao je harmonikaš, a potom i Enisova supruga Irena, koja je zaplesala s Leom. Nakon pjesme i plesa uslijedilo je ocjenjivanje, a za svoju besprijekornu večeru Enis je očekivano dobio četiri desetke. Svima je sve bilo savršeno od početka do kraja, a Dalibor je to sažeo: “Dajem ocjenu deset – kad bih mogao dati 20, dao bih jer je ova desetka premalo za ovu večeru”.

Sutra kuha Nikita, a hoće li ona svojim jelovnikom uspjeti nadmašiti Enisa – ne propustite pogledati u novoj epizodi kulinarskog showa “Večera za 5 na selu” od 20 sati na RTL-u.