EMOCIJE NA VRHUNCU, KANDIDATI PRVO SLAVILI ROĐENDAN, A ONDA ZAVRŠILI U SUZAMA: Iznenadili ih najmiliji

Sara i Maja imale su individualni trening, a Sara je ispričala tužnu priču o tome kako joj nisu dali da sjedne u autobusu gdje želi

U večerašnjoj epizodi “Života na vagi” Sara je proslavila 19. rođendan, no bila je tužna jer joj, osim obitelji, nedostaje i Marino koji je otišao iz showa. “Sve prošle rođendane slavila sam s obitelji i nedostaju mi te bih ih voljela čuti, zaboravila sam im glas!” tužna je bila Sara, prepričavajući da nije baš uvijek bila sretna tijekom djetinjstva te da njezin brat nije baš uvijek stao na njezinu stranu pa bi voljela od njega čuti ispriku.

Došlo je vrijeme za treninge, a Maju je zanimalo što je Nea sve propustila zbog nebrige za svoje zdravlje. “Ne mogu na plažu, normalno se obući i izlaziti”, rekla je Nea, dodajući da je 36 godina živjela životom kojem se više ne želi vraćati. Edo je pak bio ljutit na Juliju koja nije željela ni pokušati odraditi vježbu koju joj je zadao trener.

“Deset godina radim s ljudima koji imaju toliko godina i znam za što su ti ljudi sposobni. Ne mogu vjerovati da Julija ne želi probati. Mene to istinski muči! Stalno si u nekim izgovorima, koliko si još izgovora moraš dati umjesto da digneš glavu visoko te hrabro koračaš prema boljem životu”, rekao joj je Edo, a Julija je kazala da shvaća njegovu ljutnju, ali da ju je tijelo izdalo.

Ponosna Maja

Maja je Sari donijela jaknu od Crvenog križa koju nije mogla zakopčati, a nakon treninga Sara ju je obukla i uspjela zatvoriti zatvarač. Njezinoj sreći nije bilo kraja! “Presretna sam i baš mi je drago”, nasmijana je bila Sara, a Maja je bila ponosna što joj je dokazala da se sve može.

Budući da je Sari bio rođendan, nakon mukotrpnih treninga, kandidati su joj priredili tulum iznenađenja, a dočekao ih je stol prepun torti pa im nije bilo jasno tko će to sve pojesti. No tek je onda uslijedio pravi šok. Naime, Sara je dobila poruku produkcije u kojoj je pisalo da u šest minuta treneri moraju pojesti što više komada torte, a trener koji pojede više komada dobit će imunitet koji će na sljedećem vaganju moći dati jednom svom natjecatelju.

Iako Maja uopće nije ljubitelj kolača, za razliku od Ede, jedno je vrijeme čak i vodila, no na kraju je pobijedio Edo, pojevši kolač više i tako osiguravši imunitet za jednog člana svog tima. “Da ne bi bilo da mi tebi nismo ništa poklonili, ja ti poklanjam privatni trening”, rekla je Sari trenerica, dok je Edo sa sobom poveo Ivana.

Ivan se rasplakao od sreće

“Doveo sam te na jezero da vidimo koje su tvoje mogućnosti nakon svih ovih silnih ciklusa koje si preživio u showu”, objasnio mu je Edo. A onda se pojavio Ivanov sin Martin! Ivan se rasplakao od sreće te ga dugo grlio, a Martin je komentirao da mu se tata potpuno promijenio nabolje. “Ovaj trening radite vas dvoje zajedno da vidimo koliko ste napredovali u ovih šest tjedana”, objasnio im je Edo, a Ivan i Martin objeručke su prihvatili njegovu ideju.

Sara i Maja također su imale individualni trening, a Sara joj je ispričala tužnu priču o tome kako joj nisu dali da sjedne u autobusu gdje želi. “Govorili su mi da moram ostati sjediti tu zbog balansa i još puno ružnih stvari…”, ispričala je Sara te dodala da joj je njezina obitelj najveća podrška. U tom trenutku pojavio se Sarin brat Luka, a Sara se rasplakala i čvrsto ga zagrlila. “Moj odnos sa Sarom nije bio uvijek najbolji. Moji sad već bivši prijatelji su joj se izrugivali, a ja nisam reagirao kako bih je zaštitio”, otkrio je Luka.

“Oprosti što su te moji prijatelji nazivali debelom i što te nisam branio pred njima… To se više neće dogoditi, rekao joj je brat, a Sara je prihvatila njegovu ispriku. “Puno mi znači što je on to primjećivao i što mu je na kraju žao. Ja sam znala da je njemu žao, ali mi je trebalo da mi to očito i kaže”, bila je presretna Sara.

Stiglo je i vrijeme za veliki izazov

Za to vrijeme Ivan i sin Martin imali su kratku utrku, a Ivan je napokon protrčao! “Evo, došao sam i do toga da pomalo trčim!” sretan je bio Ivan. “Posljednji put kad je moj tata potrčao bio sam malen – Vani je bio jak pljusak, a on je trčao u kombi po mene… A sad sam jako sretan što je ponovno protrčao”, sretan je bio Martin te se pohvalio tati da trenira svaki dan već mjesec dana i da je skinuo pet kilograma i 13 centimetara u struku te da je mama skinula šest i pol kilograma. “Ona bi željela doći do kilograma koje je imala kad se udavala. Uglavnom, želimo ga iznenaditi kada dođe kući”, otkrio je Martin.

Kandidati su komentirali da su im jako počele nedostajati njihove obitelji, a Maca, Lidija , Danijela i Mirna objasnile su što znače njihove tetovaže, sve posvećene njihovim obiteljima te kućnom ljubimcu.

Stiglo je vrijeme i za veliki izazov. Grobnik, avionska pista i kandidati – što im je činiti? Treneri su im objasnili da će morati vući dvoje vatrogasnih kola od 12 tona. “Cilj je ugasiti požar koji gori u vašoj bačvi. Na putu do cilja nalazi se i crijevo koje morate smotati u puž i staviti na kamion. Dvjesto metara je do cilja, a nagrada je pisma obitelji timu koji pobijedi”, objavili su treneri.

Maca nije sudjelovala zbog ozljede, što joj nije bilo drago pa je i crveni tim morao jednog člana izbaciti iz izazova kako bi i ih bilo četvero. Na kraju je pobijedio crveni tim, ali su im treneri otkrili da će pisma ipak dobiti i plavi tim jer su se jednako trudili, što je sve raznježilo.

