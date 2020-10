EDO POBJESNIO JER KANDIDATI NE KORISTE DOBIVENU PRILIKU: Danijel Mihaljčić svojom voljom napustio show

Ispadanje jedne od dama spriječio je Danijel M., koji je odlučio zbog zdravstvenih razloga napustiti show

Plavi tim je nakon tri ciklusa na vaganju ukupno izgubio 21,5 kg, no tko napušta show, znat će se nakon vaganja crvenog tima. Prvi je išao Dominik, koji je pričao o odnosu s crvenim timom, a kao jedan od problema naveo je i činjenicu da ostatak tima bude do kasno u noć budan, no Matea Ilinčić je prokomentirala da to nije točno i da ne vidi zašto bi malo zabave moglo štetiti ikome.

Vaga mu je ovog puta pokazala 3,6 kg manje te trenutno ima 145,1 kg. Nakon njega na vaganje je išla Vijoleta, koja je prokomentirala da je izgladila odnos s Dominikom, kojeg je smatrala agresivcem. Vaga joj je pokazala svega 1,2 kg manje, što joj je bilo razočaravajuće jer smatra da je dala sve od sebe.

Matea Cakić na vaganje je došla pomalo obeshrabrena jer kaže da je imala teško razdoblje te da je imala napad anksioznosti. Matea je izgubila 1,7 kg, što nije nimalo bilo po volji treneru Edi, koji smatra da će nešto morati promijeniti.

Ni Matea Ilinčić nije bila sretna prije vaganja jer smatra da se nije dovoljno trudila. Njezina vaga pokazala je samo kilogram manje, s čim nije bila ni najmanje zadovoljna te se osjećala razočarano.

Muka oko prehrane

Matej je na vaganju podijelio muku oko prehrane. Kao i svi kandidati, tako i on nikako ne može pojesti kvinoju, koju kaže, zamijeni šnitom kruha s medom. Edo se na tu izjavu počeo hvatati za glavu dok su ga ostali kandidati uvjeravali da je riječ o dijetnom kruhu.

“Pričajte vi nama basne! Maja će se složiti sa mnom, većina kandidata u ovoj sezoni ima jako puno problema s prilagodbom na hranu”, komentirao je Edo, no čini se da kandidati to ne smatraju ni najmanjim problemom. No vaga mu je pokazala 2,2 kg manje, što Edo smatra jako lošim.

Petra je prokomentirala da je njima hrana bila sve, da im je hrana lijek za sve probleme i da se teško mogu prilagoditi nečem novom. Nakon njezinog pojašnjavanja da radije neće pojesti nešto što joj se ne sviđa koliko god to zdravo bilo, ni voditeljica Sanja više nije imala što za dodati, baš kao ni Edo koji je bio vidno uznemiren. “Da je Edo došao skuhati, možda bih i pojela”, komentirala je Petra nakon čega je trenerica Maja rekla da će im ona doći skuhati hranu samo da je pojedu.

Edo nije zadovoljan rezultatom

Petra je na zadnjem vaganju imala 136,3 kg, a na današnjem 1,6 kg manje. Sanja je konstatirala da je Edo dobro zaključio da je problem njegovog tima u kuhinji na što je Dominik šaljivo dobacio da on očito predobro kuha, što je tek razljutilo trenera, koji situaciju ne smatra ni najmanje smiješnom.

“Vi ste se ovdje došli zabavljati! Danas ćete nekog kući poslati, a vi viceve pričate! Šta meni treba biti više stalo nego vama?!”, pitao se Edo.

Danijel Mihaljčić i dalje ima problema sa zdravljem, što mu ometa odrađivanje treninga, no vaga je ipak pokazala 4,5 kg manje. Posljednja iz crvenog tima na vagu je išla Marica. Njoj je vaga pokazala 1,2 kg manje, što je Edo smatrao dosta lošim rezultatom.

Crveni su na kraju zajedno izgubili 17 kg, što je u postocima bilo manje od plavih unatoč dva kilograma prednosti koje su dobili na izazovu te su, prema tome, tim koji nekog mora poslati kući. Najlošije rezultate imale su Matea I. i Vijoleta, dok se Marica spasila zahvaljujući imunitetu. No ispadanje jedne od dama spriječio je Danijel M., koji je odlučio zbog zdravstvenih razloga napustiti show.

Maja s lakoćom motivira svoje plavce

Ante je prokomentirao kako je čuo razgovore osoba koje su Danijela nagovarale na taj pothvat, a smatra da su upravo te osobe trebale napustiti show. Danijel je u “Život na vagi” došao sa 192,2 kg, a izlazi sa 13,6 kg manje. Dan nakon ispadanja crveni, pomalo preplašeni, dolaze na trening jer znaju da ih čeka Edina “jezikova juha”. Upravo tako je trening i počeo, Edinim riječima da kandidatima uopće nije jasno zašto su u showu.

No nije puno bolje bilo ni kad je krenuo trening, naročito ne kod Vijolete, koja nije uopće pratila što treba raditi, što je trenera dodatno naživciralo. “Trening samo pokazuje koliko nemaju fokusa i koliko su izgubljeni. Ne mogu reći da sam nešto iznenađen”, kazao je žalosno Edo. Maja svoje plavce na treningu motivira da daju što više od sebe i to joj polazi za rukom, dok je kod crvenih najviše predanosti pokazala Marica.

Za veliki izazov kandidati su otputovali do Slavonskog Broda u najveći tamošnji shopping centar, a zadatak je da iz prizemlja do vrha ponesu vrećice koji tvore riječ imunitet. Pobjednički tim je onaj koji prije završi zadatak i time osvaja timski imunitet koji im poklanja Grawe.

Kako je prošao zadatak, gledatelji mogu provjeriti u četvrtak u novoj epizodi “Života na vagi”!