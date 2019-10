DUNJA PRIZNAJE VELIKU TAJNU KOJU NIJE REKLA NI DANIELU: Hoće li njihova ljubav opstati i nakon showa?

Finalna epizoda dokumentarne sapunice ‘Ljubav je na selu’ večeras će doći svome kraju

Nakon što će Marijana s farmerima i farmericom proći sve videosažetke njihovih avantura, neće svi biti jednako sretni. Jack će napokon izreći svoje pravo mišljenje o Ani, kao i ona o njemu, a i ostale Jackove djevojke neće mu ostati dužne.

Tko je sve pronašao ljubav u showu?

Ivo će otkriti na koji ga je način Darinka promijenila. Dominove dame iznenadit će farmera neobičnim poklonom, a on će to potpuno pogrešno protumačiti. Ekvadorski farmer Daniel i dalje će strepiti čekajući Dunjin odgovor hoće li mu oprostiti i dati drugu šansu, a Dunja će otkriti da je on prva osoba s kojom se 18-godišnjakinja poljubila.

Tko se voli, tko glumi, kome je bitno materijalno, a tko se smatra duhovnom osobom, tko je prijatelj, a tko laže, te hoće li se osim Antonije i Srećka otkriti još koji ljubavni par, gledatelji će doznati u finalnoj epizodi ‘Ljubav je na selu’, večeras od 21.15 sati na RTL-u.