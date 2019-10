DUNJA NARUŠILA LJUBAVNU IDILU ŠKAKLJIVIM PITANJIMA O TANJI: ‘Sada sam razočarana, nisam to očekivala’

Darinka i njezin odabranik Ivo imali su sve uvjete za savršen odmor – sunčani Hvar, miris mora i pogled od kojeg zastaje dah

U Kanadi Srećko i Antonija posljednje trenutke prije njezina povratka u Hrvatsku zbog posla iskoristili su za izmjenjivanje nježnosti u showu “Ljubav je na selu – međunarodna sezona”.

No na rasporedu je bio i razgovor o zajedničkom životu te obiteljskom prstenu na kojem će, kad za to dođe vrijeme, biti ugravirano ime i Srećkove supruge.

“Antonija ima potencijala da i njezino ime bude napisano na prstenu”, komentirat će Srećko, a i njegova dama bit će optimistična. “Prsten je na pragu, bit će”, komentirat će Antonija, a ponovni susret dvoje golupčića zakazat će na romantičnom putovanju Istrom.

Domino će svoju Barbaru povesti na ludu vožnju kabrioletom po Berlinu što je, prema njegovu mišljenju, san svake žene.

“Meni to nije san, ali bilo mi je lijepo. Ponovila bih”, komentirala je Barbara u svom stilu, a i Domino je priznao da je počeo mijenjati mišljenje o njoj. “Imam osjećaj da je ovo s Barbarom obećavajuće, zapravo se jako dobro slažemo… I kad smo šutjeli, nije mi bilo dosadno”, priznao je.

Savršeni odmor Darinke i njezinog odabranika

Barbaru je opet iznenadila njegova romantična strana, ruke na njezinu ramenu i bedru, a farmer je dodao da se samo pravi da je neosvojiva. “Procvjetala je! Usrećila ju je pobjeda”, komentirao je Barbarino dobro raspoloženje, dodavši da ga je zbog svoje nepredvidivosti često dovodila do ludila.

“Od agonije do ekstaze”, zaključila je Barbara.

Darinka i njezin odabranik Ivo imali su sve uvjete za savršen odmor – sunčani Hvar, miris mora i pogled od kojeg zastaje dah. No zajedno s njima iz Čilea su stigle neke stare boljke – brojna prigovaranja. Farmericu je posebno zasmetalo što Ivo neprestano fotografira i snima sve lokacije koje posjećuju pa mu je to jasno dala do znanja, nekoliko puta.

“Treba uživati u trenutku! Mislim da i iz Čilea ima preko tisuću fotografija”, sarkastična je bila Darinka, unatoč Ivinim opravdanjima da voli zabilježiti sve, pogotovo ako je na nekom mjestu prvi put.

Daniel i njegova nova djevojka Dunja uživat će u moru i poljupcima. “Sve je otvorenija. Polako upoznajem slatku stranu Dunje”, tepat će farmer, a i Dunja će priznati da se zaljubila.

No romantiku će ubrzo pokvariti njezina pitanja o događajima na farmi, ali i Tanji. “Jesi li poljubio koju curu ondje?”, pitala je Dunja, a Daniel je nakon kratkog izmotavanja priznao je sve trzavice u odnosu s Tanjom. “Sada sam razočarana. Nisam to očekivala od tebe. Dopisivali smo se!”, nastavila je.

Daniel je obećao biti bolji

“Izbjegavao sam je, a ona se nudila. Nastavio sam igrati tu igru. Sada je drugačije. Bit ću bolji”, branio se mladi farmer pa nagradio Dunju novim vrućim poljupcima.

Idila nije vladala ni između Jacka i Ane. Tijekom romantične večere odlučila mu je priznati sve što osjeća prema njemu. “Sad smo tu, ali ja ovo ne doživljavam kao romantično putovanje. Htjela bih da se ovo nastavi na jednoj prijateljskoj razini, bez romantike. Ne mogu se vidjeti s tobom”, kazala je Ana, dodavši da se Jack složio s njom, premda misli suprotno.

“Ti si potpuno suprotna od mene, ne postoji ni jedna stvar po kojoj smo slični”, rekao joj je Jack, a Ana je potvrdila.

“Ona me probudila. Želim da taj s kojim završi, bude sretan što ju je pronašao”, iskreno je zaključio farmer.

Stiglo je vrijeme da se Srećko i Antonija ponovno susretnu – ovaj put u Rovinju. “Jako mi je nedostajao. Čujemo se svaki dan, ali nije to to. Sad kad sam ga vidjela, sretna sam k’o godina!”, priznala je Antonija, a ni Srećko nije mogao sakriti osmijeh s lica. “Sretan sam što sam se odlučio na ovo i što sam sreo Antoniju”, priznao je pa dodao da njegova odabranica ima punu podršku njegove obitelji i prijatelja.

Srećko iznenadio Antoniju s poklonom

Nakon što su se konačno složili u Berlinu, vrijeme je da vide kako će funkcionirati u Lijepoj Našoj. Domino je svoju Barbaru u Šibeniku dočekao s gitarom i pjesmom. “Vidim da je još zainteresirana”, komentirao je farmer, dok je Barbara priznala da se od njezina odlaska iz Berlina gotovo pa i nisu čuli.

“Barbara se nije promijenila, ali vidjet ću sad u ovih nekoliko dana što ću provesti s njom postoji li u njoj više interesa za mene ili i dalje želi voditi rat između muškaraca i žena”, dodao je farmer, no Barbara je napomenula da se zasad vidi samo kao Dominova prijateljica.

Nakon filmskog susreta, Antonija i Srećko dan su začinili romantičnom večerom prvi red do mora. “Nazdravljamo našoj ljubavi. Pravo romantično putovanje”, oduševljena je bila Antonija. Srećko ju je iznenadio poklonom – ručnikom s ručno ušivenim njihovim inicijalima.

“On bi htio da ja dođem što prije u Kanadu – pa može! Ne možemo mi dugo jedno bez drugoga! Vidim ja da je on zaljubljen”, dodala je. “Lijepo je držati njezinu ruku i biti s njom”, priznao je Srećko.

