DREAM TEAM BABE SE POSVAĐALE S MARTINOM U EMISIJI, A SAD SU SE OGLASILE PONOVNO: ‘Martina je to što je…’

Ganga nije oduševila Martinu i bila je prilično oštra.

Dream Team Babe već su svojim prvim nastupom u Supertalentu podijelile javnost osobito kada su zaradile zlatni gumb – neki su tvrdili kako im ipak nije mjesto u finalu, dok su drugi isticali kako bakice iz BiH šire pozitivnu energiju i da je kvaliteta nastupa manje važna.

SAMOPROZVANA OPERNA PJEVAČICA ŠOKIRALA ŽIRI: Sablaznila je gledatelje; Podijelili su se i oko nastupa koji je dobio ‘zlatni gumb’

U nedjelju, u prvoj emisiji uživo, razočarale su i Martinu Tomčić, koja je cijelo vrijeme dok su pjevale gangu izgledala nezadovoljno.

“Kak’ da ja vama sad kažem ono što bih trebala reći, a da pritom ostanem unutar granica mog kućnog odgoja?… Ovo je bilo puno, puno, puno lošije nego na audicijskom dijelu”, rekla im je Tomčić.

Baka Nada nije joj ostala dužna: “Moja Martina, ‘ćeri moja, ostarit ćeš i ti”. To je dodatno razljutilo Martinu:

Iznenađena Martina

“Mislite li da je moj komentar išao prema vašim godinama ili prema vašoj izvedbi, a kućni odgoj mi nalaže da ne budem tako brutalna kao prema mlađim kandidatima i mogli bi zadržati razinu komunikacije na pristojnom nivou s moje i s vaše strane”, mrštila se Martina.

Bake ne žale previše što nisu prošle dalje jer i same su htjele da mladi idu u idući krug natjecanja, ali svjesne su da je izvedba mogla biti bolja. No Nada zamjera Martini njene grube riječi.

“Martina je to što je, a mi smo to što jesmo, odradile smo svoj posao kako smo zamislile, a to možda na kraju nije ispalo kako treba zbog nekih drugih stvari, ali Martina nam nije to trebala reći“, rekla je za Večernji.

“U svakom slučaju Martina nam nije trebala uputiti takve riječi i trebala je biti blaža. To joj zamjeram i to sam joj i rekla. Bila je to za nas mala neugodnost, ali živimo dalje”, zaključuje.