DRAMATIČNI DVOBOJI U VOICEU: Dosad neviđena količica emocija suza pogodila je i natjecatelje i mentore

U večerašnjoj dramatičnoj emisiji Dvoboja The Voice Hrvatska bila je nevjerojatna količina emocija i suza kod natjecatelja i mentora

Dvanaest parova večeras su stali pred mentore i publiku u emisiji Dvoboja The Voice Hrvatska. Bili su svjesni da u nastavak natjecanja prolazi samo jedan iz para, ali i da svaki mentor može preuzeti po jednoga natjecatelja iz drugih timova i dati mu prolaz u emisije uživo. Emisija Dvoboja donijela je dosada neviđenu emociju i suze kako u natjecateljskim tako i u mentorskim redovima. U uvodu emisije vidjeli smo koliko je natjecateljima izazovno nastupiti u dvobojima, najavili su suze, ali i borbu do kraja. Najavili su kako im nije svejedno, a neki potvrdili i da je za njih već audicija bila pobjeda. Zajednički su na početku izveli “We are the champions” Queena, i emotivnom izvedbom podignuli na noge mentore i publiku u studiju.

“Spremni jesmo, ali da možemo biti u potpunosti spremni ne možemo”, kazao je mentor Ivan. “Samo sam lutka u svjetlucavoj haljini i nadam se da ću proraditi uskoro, kazala je Vanna iskazujući nervozu i strepnju. Bit će vrlo teško i emotivno, mi smo se uz njih vezali, neće biti lako”, kazao je Massimo uoči početka dvoboja. Voditelji su upitali i Gopca mogu li mentori biti spremni na unutarnji dvoboj pred kojim se nalaze, srce protiv razuma, osjećaj protiv iskustva, a Gobac kratko odgovorio: “A to, to ne!”.

Ivan prvi ispao

Dvoboje su otvorili natjecatelji Tima Vanna Mija Mihanović i Ivan Sever. Izveli su “You are the reason”, a nakon njihove izvedbe Vanna je rekla da je s njima bilo predivno raditi. “Publika će večeras imati priliku vidjeti 12 nevjerojatnih dueta, svi su jako dobri”, kazao je Massimo i pohvalio njihov nastup. “Treba biti dovoljno snažan i izaći pred ovu publiku izaći prvi i ovako dobro izvesti skladbu”, pohvalio ih je i Ivan. “Da se ova emisija ne raspadne odmah zbog mene pokušat ću biti brza”, rekla je susprežući suze Vanna i rekla da će u nastavak showa povesti Miju. Na rubu suza Ivanu je poručila da ne odustane i da i dalje nastavi biti vrijedan. Mentori su imali priliku preuzeti Ivana, no to se nije dogodilo. “Dolina suza je tek otvorila svoja vrata”, kazao je Gobac nakon emotivnog, prvog ispadanja iz showa.

“Mene je strah da će on mene pojest”, kazala je Ružica Čović komentirajući Karla Vudrića koji se začudio kako se njega netko može bojati. U duetu su izveli “Million Reasons”. Nakon izvedbe Vanna je rekla da je to bio energetski ujednačen nastup u kojemu se vidjelo da su se Ružica i Karlo pronašli u pjesmi. “Kad malo bolje pogledaš, oni moraju podržavati jedan drugoga, a zapravo se bore jedan protiv drugoga. Ja bi se na Ivanovom mjestu rasplakao”, komentirao je Gobac. Ivan je prije odluke pohvalio njihovu izvedbu i poručio da je ponosan na njih. Žao mi je što dolazi do toga da moramo razdvajati ove sjajne ljude, dodao je i objavio da će u nastavak povesti Karla. Ružica je donijela puno pozitivne energije u naš tim, rekao je Ivan, a Ružica zaplakala. Mentori su dobili priliku preuzeti Ružicu, publika ih je nagovarala, no nisu uspjeli u tomu.

Briljantna izvedba ‘How Deep Is Your Love’

Prvi Massimov par koji smo vidjeli u emisiji bili su Maria Florencia Celani i Josip Palameta. To je duet, a ne duel i tako ćemo nastupiti, najavio je Josip, a Argentinka Florencia kazala je da su ona i Josip prijateljice što je njezinog pjevačkog partnera nasmijalo pa joj je pomogao objasnivši da joj je on prijatelj, a ne prijateljica. Izveli su “How Deep Is Your Love” i emotivnom izvedbom već u prvim trenucima zaradili pljesak publike. Bilo je briljantno, ovu stvar inače previše ne volim, a sad mi je bila genijalna, komentirao je Gobac. Duet ne smije biti duel, već suradnja između dvoje ljudi, uloge trebaju biti podjednake i to smo dobili, zadovoljno je pohvalio Massimo. To mu je i otežalo odluku koju je morao donijeti. Objavio je da u nastavak natjecanja vodi Mariu Florenciu koja je sa strepnjom pratila hoće li netko preuzeti Josipa za kojega je Massimo rekao da je već formiran talent i preporučio kolegama da ga uzmu u svoj tim. Na oduševljenje publike, učinio je to Gobac i poželio dobrodošlicu Josipu.

Za Tim Gobac prvi su večeras nastupili Petra Perišić i Vinko Ćemeraš. “Već vidim – Vinko stoji i pjeva, a Petra trči oko njega”, kazao je Gobac zamišljajući njihovu izvedbu, a Vinko najavio da nitko ne očekuje Petru u suzama jer se energična Petra rasplakala već uoči nastupa. Izveli su “Stay”, a za vrijeme izvedbe vidjeli smo suze u backstageu i publici, a nakon izvedbe i u očima njihova mentora. Teško je ovdje odlučiti tko je bolji, rekao je nakon nastupa Ivan, a Massimo se suglasio. Bili ste odlični, ovo je bilo najbolje što ste dosada izveli, nabijeno emocijama, što si više pomažete to ste više neprijatelji, zavapio je Gobac. Odlučio je u nastavak natjecanja povesti Vinka, a Petru nije nitko preuzeo i za nju je natjecanje završilo. To je gore nego kad ti se nitko ne okrene na audicijama, komentirao je Massimo trenutke u kojima natjecatelji stoje pred njima i očekuju priliku za nastavak.

Odličan spoj Darije i Kristiana

Sljedeći su nastupili Darija Ramljak i Kristian Marolt. Procijenili su da su odličan spoj i da im se glasovi odlično poklapaju, a u pripremama im je mentorica Vanna pomagala da se taj spoj bude još čvršći. Izveli su Massimovu “Odjednom ti”, a Vanna se rasplakala već za vrijeme izvedbe. “Ova pjesma je lijepa i radiofonična, ali svak’ tko se ulovi u koštac s njom zna kako je složena za izvesti. Čini mi se da su u nekim dijelovima čak poboljšali pjesmu”, kazao je Massimo. Svaka čast da ste se ulovili u koštac s ovom pjesmom i izveli ju tako fenomenalno, komentirao je Ivan. Imam osjećaj da ću sada razbiti nešto dragocjeno, kazala je Vanna uoči donošenja odluke. Objavila je da u nastavak vodi Dariju. Obraćajući se Kristianu kazala mu je da joj je nevjerojatna čast da ga je upoznala pa se rasplakala, a Kristan u suzama zahvalio za sve što je naučio od nje. Rasplakao se i Massimo, plakali su ostali natjecatelji. Ipak, u trenutku preuzimanja nijedan mentor nije se odlučio preuzeti Kristiana. Ovo je emocionalni kaos, komentirao je na kraju mentor Ivan čiji su natjecatelji nastupali sljedeći.

Bernarda Bobovečki i Goran Orešković kazali su da su različiti no da će u izvedbi pokazati da su jedno. Izveli su “Feel”, praćeni pljeskom publike. Ja sam još u šoku od Darije i Kristiana, tako da me ovo čak i razveselilo, kazala je Vanna i pohvalila izvedbu. Suglasio se i Gobac. Ivanu nije bilo lako jer kako je naveo Bernarda i Goran su bili izvrsni i potpuno opušteni. U nastavak natjecanja poveo je Bernardu. Goranu je poručio da je bio sjajan i naveo da je Goran u međuvremenu dobio i otkaz jer je izabrao glazbu. Ivan ga je nazvao macho dobricom i preporučio kolegama da ga preuzmu. Na oduševljenje publike i Ivana za preuzimanje se odlučila Vanna pa će Goran nastaviti natjecanje u njezinom timu.

Prvi ženski dvoboj

Uslijedio je prvi ženski dvoboj. Iz tima Massimo nastupile su Bruna Levar i Adriana Vidović koje su izvele “Sisters Are Doin’it For Themselves”. U pripremama su se jako zbližile pa je Bruna u najavi rekla da je Adriana “The Voice”, a Adriana za Brunu da joj je kao sestra. Ovo da je na engleskom Voiceu ovo bi ostavilo itekakvog traga, kazao je nakon njihove izvedbe Massimo. Da je ovo na kineskom Voiceu vi bi milijun obožavatelja imale, dodao je Gobac. Vanna nije imala što dodati osim što je upitala Massima je li ih baš morao spariti. Na sve se plaća porez pa ja sad moram platiti porez jer sam u dvoboj stavio dvije ovako jake vokalistice, naveo je prije odluke Massimo i u nastavak natjecanja poveo Adrianu, a Bruni obećao da će ostati u kontaktu.

Tea Lovreković i Maroje Strgačić bili su sljedeći par Tima Gobac. Izveli su “Dusk Till Dawn” uz najavu da žele emotivnu izvedbu koja treba biti dobra, a ne borba. Ova pjesma se u vašoj izvedbi sastojala od tri djela, u prvom se osjetila trema, u drugom ste se probudili, a u trećem razvalili, ocijenio je Ivan. Za razliku od Ivana, Massimo je naveo da je trema koja je bila prisutna pridonijela tomu da uzbuđenje koje postoji još bolje dođe do publike. Odluka je katastrofalno teška, ja bi najviše volio da oboje prođete, kazao je Gobac. Nakon poduže šutnje, objavio je da u nastavak vodi Teu. Maroju se obratio emotivno uz zamolbu da mu ne zamjeri. Priliku za preuzimanje imali su Massimo i Ivan, no preuzimanje se nije dogodilo i Maroje je završio svoj put u natjecanju.

Reainkarnacija Fred Astairea

Posljednji Massimov par bili su Petra Roško i Vjekoslav Banovčić. I jedno i drugo su iskazali strah hoće li se moći nadopuniti u dvoboju i pokazati najbolje što mogu, no obećali su energičnu izvedbu skladbe “It’s Only Love”. Oboje su bili sigurni i uvjerljivi, potpuno opušteni od dolaska na pozornicu pa do samoga kraja, ocijenio je Ivan. Vanna ih je pohvalila i navela da ne može nikoga preuzeti te poručila da je ovo samo show. Massimo je tek kratko prokomentirao da je uživao u natjecanju i prije odluke objavio da je do zadnje sekunde bilo teško odlučiti tko će dalje. No odlučio je i u natjecanje propustio Petru. Obratio se i Vjekoslavu ocijenivši da je on reinkarnacija Fred Astairea. U trenutku preuzimanja na oduševljenje publike Ivan je odlučio pružiti Vjekoslavu šansu za nastavak i primio ga u svoj tim.

Uslijedio je posljednji dvoboj Tima Ivan. Karla Ana Sabljak i Jakob Grubišak izveli su “Islands In The Stream”, skladbu za koju kako su naveli nisu niti čuli dok ju nisu dobili za nastup. Massimo je pohvalio hrabri izbor pjesme u kojoj je ženska vokalna linija jako teška i rijetki se u nju usude ući. Posebno je naglasio da je Jakob tek izišao iz procesa mutiranja, a opet je sve djelovalo jako dobro. Ovo je težak zalogaj, suglasila se Vanna i pohvalila oboje jer su uspjeli prenijeti svoju osobnost i bili jako dobri. Prije odluke Ivan je naveo da je ova pjesma zapravo zamka jer ako jedno krene u krivom smjeru odmah povuče i drugo, što se nije dogodilo. Ivan je objavio da u nastavak natjecanja vodi Jakoba, a Karli Ani je poručio da mu je bilo zadovoljstvo što je bila u njegovom timu. Priliku za preuzimanje Massimo ovaj puta nije iskoristio i Karla Ana je završila svoj put u The Voiceu Hrvatska.

Posljednji za Tim Vanna nastupili su Albina Grčić i Filip Rudan koji su izveli skladbu “Lovely” i to okrenuti leđima za vrijeme cijele izvedbe, a tek na kraju primili se za ruke. Bili ste baš emotivni i neće Vanni biti lako izabrati tko je bio emotivniji, poručio je Gobac. Ivan je posebno pohvalio što su hrabro izveli skladbu ne gledajući se u oči, okrenuti leđima što je iznimno teško. Ovo je bila apsolutna hipnoza i za oči i za uši, ocijenila je njihova mentorica Vanna uz poruku da su oboje stvoreni za pozornicu i da je uvjerena da će se oboje pronaći u glazbi. Najavila je da će odlučiti prema tome tko za nju predstavlja veći izazov za nastavak natjecanja i objavila da je to Filip. Vanna se obratila Massimu kojemu je jedinome preostala prilika za preuzimanje i poručila mu da je Albina anđeo koji opasno dobro pjeva. Uz glasno nagovaranje publike Massimo je to i učinio i tako kompletirao svoj tim odlukom da Albinu povede u nastavak natjecanja.

Odlična pjesma za kraj

Posljednjem timu koji je nastupio večeras bilo je potpuno jasno da će jedno od njih sasvim sigurno kući jer nakon odluke njihova mentora Gopca, ni jedan mentor više nije imao priliku za preuzimanje. Dora Juričić i Aleksandar Baić izveli su “State of Shock”. Svi smo se veselili, ovo je odlična pjesma za kraj, a vas dvoje ste bombe, kazala im je Vanna i poručila da ostanu dobri nakon dvoboja jer su odličan par. Toliko je talenata i toliko ozbiljno dobrih pjevača, a Hrvatska Televizija je poznata po tome da mlade pjevače ugosti u raznim emisijama u kojima ima mjesta i za one koji ne prođu večeras, poručio je Massimo. Bila je dobra energija, bili ste dobri i točni pa je moj problem tim veći, poručio je Gobac uz napomenu da mu je još i teže jer je Aleksandar iz njegova rodnog grada, a Dora iz grada u kojemu sada živi. «Aleksandar bio si genijalan, imaš tu boju koja je rasturila, a Dori ova pjesma možda ne leži kao Aleksandru i bila je odlična u toj težoj poziciji», kazao je Gobac i presudio da u natjecanje vodi Doru.

Tako su popunjeni svi timovi i poznata su imena 16 natjecatelja koji će od sljedeće subote nastupati u emisijama Uživo u kojima će se boriti za naklonost mentora, ali i gledatelja koji će sudjelovati i glasati putem poziva i SMS poruka.