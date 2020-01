DRAMA U ‘MILIJUNAŠU’: Na jednom pitanju ispucao dva džokera pa – odustao. Publika nije znala točan odgovor, a vi?

Natjecatelj je prvo zatražio pomoć publike, potom je upotrijebio i džoker zovi, koji mu je, čuvši pitanje, simpatično rekao: ‘Morat ćeš drugi džoker iskoristiti’

Diplomirani inženjer građevinarstva Zvonimir Vlahović iz Zagreba pokazao je izvrsno znanje u novoj epizodi kviza “Tko želi biti milijunaš?”. Na svom je putu prilično štedio džokere pa ih je iskoristio na samo dvama pitanjima.

Za 125.000 kuna odgovorio k’o od šale

Prvo je bilo ono za prelazak drugoga praga. Čestice ne tvore pravilnu kristalnu rešetku u – dijamantu, staklu, kuhinjskoj soli ili ledu? Bilo je to 10. pitanje, na kojemu je Vlahović zatražio džoker “pola-pola”. Nakon što su ostali dijamant i staklo, Zvonimir se odlučio za staklo i osvojio 32.000 kuna.

I sljedeće mu je, filmsko pitanje, zadalo popriličnu muku, no sustavom eliminacije uspio se provući bez džokera. Dok bi brojni obožavatelji Stephena Kinga k’o od šale dali točan odgovor, Vlahović je pokazao da nije gledao filmski megahit “Ono”. Upravo se taj film tražio u pitanju koje se ticalo “Kluba gubitnika”, kojima je traumatično bilo ljeto ’58., ali i ljeto 27 godina poslije.

Posebno ga je obradovalo 12., glazbeno pitanje za 125.000 kuna, u kojemu se tražilo ime benda koji je 1969. nastupio na Woodstocku. Voli takvu vrstu glazbe pa je odmah znalački naglasio da nije riječ o Beatlesima, niti o grupama The Doors i The Rolling Stones, već o sastavu The Who.

Dva džokera pa – odustajanje

Eh, a onda je došlo pitanje za četvrt milijuna kuna, na kojemu je ispucao preostala dva džokera pa na koncu odustao od igre. “Je li se osam vozača zaputilo iz Zagreba u prvoj hrvatskoj automobilističkoj utrci 8. rujna 1912. u Karlovac, Varaždin, Sisak ili Samobor?”, pitao je voditelj Tarik Filipović.

Natjecatelj je prvo zatražio pomoć publike, koja je najviše glasova, 55 posto, dala Samoboru. Potom je upotrijebio i džoker zovi koji mu je, čuvši pitanje, simpatično izjavio: “Morat ćeš drugi džoker iskoristiti.”

Zvonimir nije dvojio – odustao je, naposljetku ustvrdivši kako bi rekao Samobor. No, točan je odgovor Varaždin, kojemu je publika dala svega sedam posto glasova.