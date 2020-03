OVO ĆE BITI NAJGLEDANIJI TJEDAN IKADA: ‘Pustit ću snimku kako biste vidjeli tko igra prljavo, ja sam showman!’

Dario Oreški upropastio je kandidatkinji večeru zbog toga jer je navodno igrala prljavo, a kaže kako je sve snimio sa svojim mobitelom

Ovotjedno izdanje showa “Večera za 5 na selu” još nije ni počelo, a već je izazvalo konfuziju.

Naime, u najavi emisije RTL EXKLUZIV za Varaždin i Okolicu, ispostavilo se da kandidati igraju prljavo! U tjednu kada kuhaju Zagorci bilo je suza, laži, kamuflaže i podmetanja.

Ovo bi trebao biti najgledaniji tjedan showa ikada. Naime, Dario Oreški upropastio je kandidatkinji večeru zbog toga jer je igrala prljavo.

“Neću previše dužiti, no vidjet ćete sve od ponedjeljka do petka, sada neki žele sve zamagliti da ispadne da nije igrala prljavo, no ja imam snimano na svom telefonu gdje mi je gosp. Ivanka rekla kako mi je dala 10 i da ja njoj moram dati 10 kao ocjenu, te kako je njezina kćer Vlatka meni dala 10! Snimku dokaz ću pustiti u sljedećem videu kako biste vidjeli tko igra prljavo a tko laže! Ja sam samo showmen i volim kad se igra ferplej!”, napisao je kandidat Dario Oreški uz video na YouTubeu.