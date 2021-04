DOMAGOJEVE PROVOKACIJE DOŠLE SU NA NAPLATU: ‘Ne može gaziti preko drugih da bi postigao svoj cilj’

Domagoj je srdačno dočekao goste te ih ponudio rakijama – od šljiva i višanja, te su nazdravili za ugodnu večeru

Atmosfera je od samog početka druženja kod današnjeg domaćina u “Večeri za 5 na selu”, konobara Domagoja Pavličića, bila prilično napeta, a jučerašnja domaćica Kata objasnila je zašto: “Za to smo se nas četvero baš potrudili – htjeli smo, prvenstveno ja, pokazati Domagoju da ne može gaziti preko drugih da bi postigao svoj cilj”.

Večeralo se u Vinkovcima, a Domagoj je za svoje goste pripremio jelovnik koji se sastojao od predjela naziva Slavonsko carstvo, glavnog jela Pijana svinjetina i deserta Bomba. “Sviđaju mi se nazivi jela, donekle i otkrivaju o čemu je riječ”, rekao je Ladislav, a Ivona zaključila: “Nadam se da će večera biti bolja od naziva jela”.

IAKO SE KATA JAKO POTRUDILA, NIJE PREŠLA U VODSTVO: Najkritičnija je bila nova natjecateljica; ‘Atmosfera nula bodova’

Svinjetinu su pripremali i Ladislav i Kata, no to gostima nije smetalo. “Da je i dvadeseti put, neće mi smetati jer mi Slavonci volimo svinjetinu”, rekao je svećenik, što su i svi ponovili na putu do Domagoja. “Ako bude fino, onda je opravdano”. Domagoj je srdačno dočekao goste te ih ponudio rakijama – od šljiva i višanja, te su nazdravili za ugodnu večer. “Rakijica je bila super, meni je uvijek super jer je to naše piće”, rekla je Janja, a Ladislav dodao: “Najbolja šljivovica svih ovih dana!”.

Gosti su jedva taknuli glavno jelo

Domagoj je za predjelo poslužio pitu s kobasicom i povrćem, a Kata je komentirala da ne zna hoće li to jesti zato što ne jede suhomesnate proizvode premda je kod Janje jela. “Jako se osjetila kobasica, žao mi je, ali nije išlo”, rekla je, a Ladislavu i Ivoni se jako svidjelo. “Bilo je toplo, mirisalo je ukusno, fino mekano, domaće, odlično”, rekla je Ivona.

Za glavno jelo domaćin je iznio svinjski vrat u umaku od crvenog vina s rižom i mlincima. “Previše je bilo svega, neuredno stavljeno”, komentirala je Janja izgled glavnog jela, a Ladislav prilog: “Mlinci su očito bili davno skuhani, stvrdnuti, izgledali su kao jedan grumen tijesta, a riža je bila prekuhana”. Kati se također nisu svidjeli mlinci, Janji je bilo previše vina u mesu, a i Ivoni se nije svidjelo kompletno glavno jelo. “Nije mi sjelo”, rekla je.

Nakon gotovo netaknutog glavnog jela red je došao na desert, kremu od jagoda s keksima, a domaćin je otkrio da je to njegova omiljena slastica. “Totalno razočaranje. Da je napravio palačinke s jagodama, možda bi bilo bolje”, rekla je Janja, a Ivona zaključila: “Obojeni šlag, ništa drugo.”

Darovi i tamburaši za kraj

Domagoj je potom podijelio darove, a vani ih je čekalo još jedno iznenađenje – tamburaši! “Kad smo čuli tamburaše u kombinaciji s harmonikom, mom oduševljenju nije bilo kraja”, rekao je Ladislav, a potom su svi zapjevali i opustili se.

SVEĆENIKOV ‘NEBESKI JELOVNIK’ NIJE SE BAŠ SVIMA SVIDIO: ‘Malo je previše bilo o Bogu, crkvi i svemu tome’

Naposljetku je Ivona za Domagojevu večeru dala ocjenu šest zato što joj se nisu svidjeli glavno jelo i desert, Kata je dala sedmicu jer je očekivala više, Ladislav se odlučio za ocjenu deset uz objašnjenje da sve oprašta Domagoju, a Kata očito ništa nije oprostila jer se odlučila za ocjenu tri!

A kako će atmosfera vladati u završnici vinkovačkog tjedna te što će gostima pripremiti Ivona – ne propustite pogledati u novoj epizodi “Večere za 5 na selu” od 20 sati na RTL-u.