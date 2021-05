DOK SU SE JEDNI LJUBILI, DRUGI SU GORKO PLAKALI; Neutješna Rasema otkrila: ‘Povrijedili su me’

Bahra je čistila Marijanovu kuću, a kazala je kako je svjesna da napušta imanje

U showu “Ljubav je na selu” bilo je poprilično napeto jer su se farmeri i farmerica morali odučiti koje će kandidate povesti na romantično putovanje.

Dragan je prvi morao donijeti tu odluku. On je krunu dao Dijani te ju je poslao kući, a Olju je odlučio povesti na putovanje sa sobom, piše RTL.hr.

DRAGAN JE ODLUČIO KOJA DJEVOJKA IDE S NJM NA ROMANTIČNO PUTOVANJE: ‘Kruna pripada onoj koja to zaslužuje…’

Rasema je, pak, odlučila popričati s Josipom te saznati ima li djevojku. On joj je odgovorio da se nikome još nije obećao. “Kad ću ja biti zauzet onda neću tu sigurno biti”, rekao je te je priznao da ima curu.

“Hvala ti na iskrenosti”, kazala mu je Rasema.

Nikoga nije začudilo što je Zoran doma poslalo Julijanu. Rekao joj je da ima prijateljicu za cijeli život.

Bahra se oprostila od Tajlanđanke

“Jako sam sretna i dugo je trebalo da nađem takvu osobu, ali eto, desilo se”, rekla mu je Suzi.

Bahra je čistila Marijanovu kuću, a kazala je kako je svjesna da napušta imanje.

“Svjesna sam da ću danas napustiti farmu. Jer shvatite, što u srcu se rodi iskrica, ništa nije bolje od iskrene ljubavi”, istaknula je.

Ona se kasnije zagrlila s Marijanovom Tajlanđankom nakon što su njih dvije porazgovarale, malo na hrvatskom, a malo na engleskom.

Zoran i Suzi uživaju u romantici

Rasema je povrijeđeno plakala dok je ležala na fotelji.

“Plakala sam zbog uvrede. Povrijedili su me i Josip i Zvonko, ali svaki na drugi način. Josip me trebao nazvati i reći da ima curu, tad ne bih bila povrijeđena. A znam što i Zvonko misli, on će me čuti sutra”, otkrila je te je istaknula: “Izvisila sam opet”.

RASEMA JE ODLUČILA RASKRINKATI JOSIPA: ‘Da nisi ti slučajno zauzet?’; Njegov odgovor nije joj se svidio

Zoran i Suzi nakon romantičnog doručka voditeljici Aniti priznali su da su spavali zajedno i da su sretni.

