DOK RIJETKI LJUBUJU, FRUSTRACIJE MEĐU NEKIM MLADENCIMA RASTU: Dejan je ljutito skinuo prsten; Ide mi na živce

Nikolina i Adam otišli su na prvi pravi spoj u grad te su oboje priznali kako njihova veza postaje sve bolja

U četvrtak navečer u showu “Brak na prvu” svi su mladenci bili vrlo napeti. Umjesto da uživaju u zajedničkom životu i spoju iznenađenja, mnogi su odlučili riješiti nesuglasice koje su ih dovele do ozbiljne svađe.

GORDANA SE SVE VIŠE UDALJAVA OD DEJANA, A NIKOLINA PRIZNALA ADAMU: ‘Svaka ti čast što me trpiš’

Parovi se i dalje prilagođavaju na zajednički život te u toj fazi gotovo svi nailaze na probleme. No umjesto nove svađe i drame, Lidija i Alen odlučili su “promijeniti ploču” i pokušavaju biti vedriji.

“Lidija je veselija otkako se vratila u stan. Ali ona je jedna velika provokatorica i ja prihvaćam izazov. Prihvaćam igru. Ona voli podbadati pa sad podbadam i ja”, priznao je Alen koji je odlučio promijeniti taktiku, baš kao i njegova supruga.

“Danas smo mi bili veseliji par, trudila sam se smijati – imala sam izbor smijati se ili plakati”, otkrila je Lidija te priznala da im je trening u boksačkom ringu odlično došao za izbacivanje svih frustracija i nervoze koje su u posljednje vrijeme osjećali.

Frustrirani Dejan provocira Gordanu

A frustracija se pojavila u vezi Gordane i Dejana, koji je ljutito skinuo prsten i narukvicu koju je dobio na dar od Goge, a zbog čega – samo on to zna.

“Morao sam nešto napraviti i dobiti neku njezinu reakciju, a ne ravnu crtu. Pa bilo to dobro ili loše. Bio sam dobrica i nije valjalo, od sinoć sam se malo ohladio i opet ne valja”, priznao je Dejan kojemu je nešto u Gordaninu ponašanju posebno zasmetalo, ali nije joj htio priznati što točno.

“Ide mi na živce. Rekao mi je da mu ne poklanjam dovoljno pažnje. Nešto sam napravila, ali ne znam što, inzistirat ću da mi kaže o čemu je riječ”, kazala je Goga koja je svoj problem otkrila Lidiji, kada su se parovi zajedno družili i igrali prikladnu igru – “Čovječe, ne ljuti se!”

U međuvremenu, Nikolina i Adam otišli su na prvi pravi spoj u grad te su oboje priznali kako njihova veza postaje sve bolja.

Valentina i Marinko su se posvađali

“Mislim da će se unutar dva dana pokazati je li ona spremna za dalje, hoće li se razviti prijateljstvo i hoćemo li nakon prijateljstva graditi nešto više. Ako ne – sretno dalje!” zaključio je Adam.

S druge strane, Valentina i Marinko su se posvađali jer se razilaze u životnim stavovima, a Gordana je Milana opet pozvala na red i objasnila mu kako u krevetu ima mjesta samo za nju, dok su Nadia i Luka načeli neke ozbiljne teme.

“Još je rano da upoznaš Leonarda, rano mi je sve ovo komentirati s djetetom. Moram mu sve to pripremiti, moram mu objasniti tko si, moram vidjeti kako će on to prihvatiti. Važno mi je da se na prvu prihvate moje dijete i budući partner”, izjavila je iskreno Nadia.

NEOČEKIVANI ZAOKRET: Gordana i Dejan naglo zahladili odnos, a Lidija se nakon žestokih svađa vraća Alenu

Mogu li Lidija i Alen izdržati u "veseloj vezi", što točno muči Dejana i ima li prave ljubavi između Luke i Nadije – doznat ćete u epizodama koje slijede.