DOK GA JE PATTY MASIRALA, MARIJAN JE ODUŠEVLJENO UZDISAO: Pao je i poljubac; ‘Ona će za ljubav sve napraviti’

Marijan je kazao da je iskusio najbolju masažu ikad te da je Patty jako zaljubljena u njega

Farmer Marijan i njegova Patty u showu “Ljubav je na selu” otišli su na romantično putovanje u Šibenik. Smjestili su se u hotelsku sobu, a onda ga je Patty izmasirala stopalima, piše RTL.hr.

“Osjetiš li?”, pitala ga je.

“Najbolja masaža ikad! Bit će kao da su mi leđa ponovo rođena. Ovo je fantastično!”, rekao je oduševljeno Marijan dok je uzdisao.

Patty voli starije

Marijan ju je pitao “Kako ću ti se odužiti? Moram i ja tebe jednom izmasirati”, a Patty se je samo veselo nasmijala na to.

“Ona će za ljubav sve napraviti jer je stvarno zaljubljena u mene. To se i vidjelo u masaži i poljupcem što mi je dala. Rekla mi je da voli starije osobe, da ju to uopće ne smeta. Ja sam poseban za nju, ona vidi da ja imam još dosta života. To njoj jako paše”, rekao je Marijan.

Masažu su završili strastvenim poljupcem.

