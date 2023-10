U Kolumbiji je veza između ljepote i uspjeha izrazito očita. Diana je bivša miss Kolumbije, ali njezina prirodna ljepota nije bila dovoljna. Dokumentarna serija 'Planet seks' s Carom Delevingne vodi nas po svijetu i učimo sve o ljudkskoj seksualnosti, privlačnosti i različitosti. 'Planet seks' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.

"Odlučila sam se za operaciju jer sam imala problema sa samopouzdanjem. Nisam bila zadovoljna svojim tijelom. Kad sam se odlučila na to, život mi se promijenio. Povećala sam grudi, bila na liposukciji i povećala stražnjicu. Također sam povećala usne i popravila nos", otvoreno kaže Diana.

Njezino kirurški poboljšano tijelo u kolmbiji zovu narko-estetikom.

Poznato je da narko-estetika potječe od gangstera i kolumbijskih narko-dilera. Oblikovanje njihovih žena vrsta je njihove umjetnosti. Žene su dio macho narko-paketa. Što su narko-dileri započeli, zemlja je slijedila. Kolumbija je osma država u svijetu po plastičnim operacijama po osobi.

Na prvom mjestu nalazi se SAD, a slijede Brazil i Meksiko. Plastične operacije također su vrlo česte u Njemačkoj, Indiji, Južnoj Koreji i na Balkanu.

"Muškarci žele zaraditi puno novaca kako bi dobili najljepše žene. Za njih su žene vrsta nagrade. Oni su ti koji vode žene plastičnom kirurgu i traže da im povećaju grudi. Traže stražnjice određene veličine. Kao da oblače svoje lutke", priča Diana.

U Kolumbiji su žene namijenjene pokazivanju, one su luksuzna roba čije se tijelo pravi od silikona. To je vrlo unosan posao, a narko-dileri su pioniri toga. Ako se pitate zašto bi žene pristale na to, ovo je žestoko patrijarhano društvo i za većinu žena to je način da steknu prednost.

"Mogu reći da mi se život stubokom promijenio. Bila sam nitko i ništa, a sad sam žena koja ima moć. Promijenio mi se i financijski status jer dobivam nove prilike za publicitet", priznaje Diana.

Inače, u Kolumbiji samo 20% stanovništva ide na studij. Ondje to više nije izbor ili čin taštine već način života.

'Planet seks' pratimo na net.hr-u i preko platforme Voyo.