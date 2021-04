DOBITNIK OSCARA OSRAMOTIO RODITELJE U GOVORU: ‘Moji mama i tata su se seksali…’; Majčina reakcija u publici je viralni hit

Glumac očito ni sam nije bio svjestan što je izgovorio na pozornici pa se iznenadio kada su ga u zakulisju novinari dočekali s pitanjima isključivo o tom detalju

Daniel Kaluuya kući je odnio Oscara za najboljeg sporednog glumca za svoju ulogu u filmu “Juda i crni mesija” u nedjelju navečer. Glumac je u ovoj kategoriji pobijedio kolege Sachu Barona Cohena (“Suđenje čikaškoj sedmorici”), Leslieja Odoma Jr. (“Jedna noć u Miamiju”), Paula Racija (Zvuk metala) i LaKeitha Stanfielda (“Juda i crni mesija”).

"What a man." Daniel Kaluuya remembers Fred Hampton in his acceptance speech: "How blessed we are that we lived in a lifetime where he existed…When they played divide and conquer, we say unite and ascend." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/T58yZO1Bq7 — ABC News (@ABC) April 26, 2021

“Čovječe, hvala ti, Bože. Nisam mogao biti ovdje bez tvog vodstva i tvoje zaštite”, započeo je glumac u svom govoru. Nakon što je zahvalio obitelji i prijateljima, Kaluuya je spomenuo i svoje kolege iz “Jude”.

No, dok je govorio o svojim roditeljima, Kaluuya je izjavio nešto što se njegovoj majci nikako nije svidjelo. Očigledno preuzbuđen zbog nagrade, Kaluuya je izgovorio rečenicu kojoj možda ipak nije bilo mjesta na takvoj svečanosti kao što je dodjela Oscara.

NAJČUDNIJI KRAJ OSCARA U POVIJESTI: S reakcijom voditelja Joaquina Phoenixa na Hopkinsovu pobjedu sprda se cijeli internet

‘ZEMLJA NOMADA’ POKORILA OSCARE: Uzeli zlatne kipiće u tri prestižne kategorije; Anthony Hopkins svojim Oscarom srušio rekord

Daniel Kaluuya’s mom and sister reacting to his #Oscars acceptance speech pic.twitter.com/McpQbrqlcu — Film Updates (@TheFilmUpdates) April 26, 2021

‘Ajme, hoće li to zaživjeti sada?’

“Moja mama je upoznala mog tatu, oni su se seksali i to je super”, rekao je glumac u jednom trenutku, a reakcija njegove majke Damalie na tu njegovu rečenicu postala je viralni hit na Twitteru.

Incredible that we get to see the real-time reaction from Daniel Kaluuya’s mother as he talks about his parents having sex pic.twitter.com/juxCZeJcQC — Dave Itzkoff (@ditzkoff) April 26, 2021

IZGUBILA JE SUPRUGA, POSAO I GRAD: Tada je postala lutalica na cesti i upoznala drugu stranu američkog sna – moderne nomade

Kaluuya očito ni sam nije bio svjestan što je izgovorio na pozornici pa se iznenadio kada su ga u zakulisju novinari dočekali s pitanjima isključivo o tom detalju.

“Ajme, hoće li to zaživjeti sada? Mislim da je očito da su se roditelji svih nas seksali”, rekao je najprije Kaluuya. “Kvragu, nisam to trebao reći”, dobacio je zatim osobi do sebe.

Daniel Kaluuya’s mom when he said he was grateful his parents had sex. #Oscars #Oscars2021 pic.twitter.com/EPdzooN7ha — Lincoln Graves (@LincolnGraves) April 26, 2021

“Izbjegavat ću sada svoj mobitel jedno vrijeme, pretpostavljam da moja mama neće biti sretna”, našalio se zatim pa dodao da njegova majka ima dobar smisao za humor te da misli da s njom ipak neće imati problema zbog te izjave.