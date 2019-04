DIRLJIVA PRIČA SLIJEPOG DENISA KOJI JE RASPLAKAO HRVATSKU: ‘Često kaže da je glazba njegovo svjetlo’

Denisu je najveća podrška njegov otac koji mu je, kaže, otac, brat i menadžer, ali i veliki prijatelj

Sarajlija Denis Barta (20) sinoć je rasplakao žiri i publiku u Supertalentu, a i oni koji su njegov nastup pratili preko malih ekrana nisu ostali ravnodušni. Naime, mladić ima epilepsiju, autizam i sljepoću od rođenja, zbog čega ne može koristiti ruke. Denis zato bez pomoći svoje obitelji ne može jesti niti, primjerice, oprati zube. No, bez problema može – svirati. To je pokazao i sinoć kada je već prvim taktovima pjesme Oprosti mi, pape Olivera Dragojevića naježio sve prisutne, a Maji Šuput izmamio suze na oči.

ODUŠEVIO HRVATSKU I RASPLAKAO ŽIRI SUPERTALENTA: Pogledajte genijalan nastup ovog velikog, velikog borca

“Toliko si me dirnuo da sam plakala cijelo vrijeme! Toliko te volim da ti ne mogu opisati, bio si divan”, poručila mu je Maja koja se grcala u suzama tijekom cijelog nastupa, a Martina Tomčić je komentirala: “Tvoj mentalni sklop, tvoj način razmišljanja, tvoj način komunikacije meni govori da si ti jedno potpuno drugačije biće u odnosu na nas, na jednom potpuno višem, plemenitijem, raskošnijem nivou. Ja sam sigurna da je u ovom trenutku mami i tati najteže biti spona i karika između jednog načina života i ovog drugačijeg, bogatijeg načina života kojega živi Denis”.

Svira na ulici

Njegov otac je ispričao da Denis svira na ulicama Sarajeva.

“Denis je od 1. kolovoza postao službeno prvi ulični svirač u BiH. Naime, otvorio je svoj samostalni obrt i sada je ‘ulični svirač’ i njegovo službeno zanimanje. Pjeva i svira na sarajevskoj Ferhadiji. To je od sada njegovo radno mjesto”, rekao je za Dnevnik.hr njegov otac Nebojša.

Nebojša je otkrio i da Denis često rasplače ljude.

“On vam uvijek ljude gane do suza, i nije Maja prva koja je plakala. Naime, Denis vam svira na ulici i po kafićima kako bi skupljao novac za svoje liječenje epilepsije. Skuplja novac za magnetne terapije, a liječi se u Italiji. Stoga mu je grad i pomogao tako da su mu dali mjesto na kojem može svirati. U gradu su shvatili da mu treba pomoći, ali i da Denis na neki način i obogaćuje turistički sadržaj Sarajeva”, prepričao je Denisov otac.

Održava humanitarne nastupe

Pohvalio se i da je njegov sin prošle godine snimio CD.

“Snimio je obrade svjetskih hitova, ali svira on i talijanske kancone. On, nažalost, nije svjestan koliko ga ljudi vole. On ima autizam i zbog toga ne može ništa rukama, ali s klavijaturama i tastaturom kompjutera nema problema. Ali znate, on zna više od 4.500 pjesama. Nisam siguran zna li ijedan glazbenik toliko. On ne razumije što pjeva. On čuje, upamti i reproducira”, ispričao je Nebojša.

Denisov talent prepoznale su i velike zvijezde pa je s njim zapjevao i Halid Bešlić te Andrea Bocelli.

Otac mu je sve

Nebojša je ispričao i kako je živjeti sa sinom kojem je potrebna 24-satna njega.

“Ja sam mu i otac i brat i menadžer, onaj koji ga uči, onaj koji nosi opremu, montira, demontira, vozi… Ja sam 24 sata s njim i mi smo veliki prijatelji i borci”, rekao je Nebojša.

”Supruga Eldina i ja smo vrijeme predali njemu. Ja sam isto glazbenik, ali već četiri godine ne sviram jer on ne spava dok ja ne dođem. On spava sa mnom i onda ja ne želim kasno dolaziti doma. Nije nama ništa teško. Kada vidite napredak vašeg djeteta, svaka muka pada u vodu. Ljudi koji imaju djecu s posebnim potrebama često kukaju i traže krivca svuda okolo, ali ne treba to raditi. Treba samo prepoznati njegove potrebe i usmjeriti ga. Tako oni napreduju. Nadam se da će Denisova priča biti primjer drugim roditeljima kako da se više okrenu svojoj djeci”, ispričao je tata Nebojša za Dnevnik.hr.

Glazba je njegovo svjetlo

Nebojša je ispričao da je Denis počeo svirati već sa sedam mjeseci, a u 13. je godini počeo komponirati i svoje pjesme. Želja mu je, kaže, da i drugi invalidi vide Denisa i on ih nadahne.

“Želim da Denis da primjer i volju drugima da vide da invalidnost nije dno ili kraj”, kaže Nebojša kojemu je drago da je njegov sin krenuo glazbenim stopama, baš kao on.

“Često kaže da je glazba njegovo svjetlo”, otkrio je Nebojša.