DIRLJIVA ISPOVIJEST FARMERA DUŠANA: ‘S tatom nisam u dobrim odnosima, mama mi je umrla, a prva djevojka me varala’

Dušan voli vrijeme provoditi u kuhinji, zna mijesiti kruh, kuhati grah te tvrdi kako odlično radi palačinke

Mladi farmer Dušan Golubovac nije običan farmer – živi u selu Zrin u Sisačko-moslavačkoj županiji, nekadašnjem sjedištu hrvatskih plemića i banova Šubića Zrinskih, rodnom mjestu Nikole Šubića Zrinskog.

U netaknutoj prirodi s pokojom ravnicom među brdašcima, Dušan zna nabrojati sve stanovnike, s obzirom na to da ih je u selu desetero! Do prvog dućana ima pola sata autom, a do prvih mladih ljudi čak 20 kilometara, i to u drugoj državi, točnije u BiH.

“Do dućana ni ne možeš drugačije nego autom pa odem kad baš trebam. To je ili jednom u dva tjedna ili malo češće ako mi baš nedostaje nešto”, otkriva Dušan koji je naučio sve raditi sam nakon što mu je umrla mama, a nedavno i baka.

Ima imanje s ovcama, kozama i kravama

“Uz mamu i baku sam naučio kuhati, a kad su one otišle, morao sam dalje sam. S tatom nisam u dobrim odnosima, a jedino koga imam su brat, snaha i njihovo dvoje djece koji žive u istom selu kao i ja”, prepričava Dušan, koji do prve kuće u kojoj netko živi ima pola kilometra. Mladi farmer radi na svom poljoprivrednom imanju na kojem ima ovce, koze i krave.

“Manje je posla zimi pa, kad nahranim životinje, volim vrijeme provoditi u kuhinji. Znam mijesiti kruh, kuhati grah i odlično radim palačinke!” pohvalio se farmer koji je do sada imao 10-ak veza, od kojih su samo dvije bile dulje.

“U prvoj me vezi djevojka varala, a o drugoj ni ne želim pričati. Tražim iskrenu, pozitivnu djevojku”, rekao je Dušan, zadovoljan svojim izborom djevojaka koje je poveo u selo.

Bliski susret s vukom

A kako to biva u mjestu okruženim šumom i divljinom, i ondje ima divljih životinja. “Imao sam prije nekoliko godina bliski susret s vukom. Ja sam bio na biciklu, a on je stajao na brijegu i gledao me. Pobjegao sam glavom bez obzira. Pedalirao sam najbrže na svijetu iako sam bio jako umoran!” prisjeća se Dušan koji ga je nakon toga znao sresti često, ali je svaki put bio u automobilu.

“Što je sigurno – sigurno je”, smije se farmer koji je imao ipak malo drugačije djetinjstvo od naših vršnjaka. “Prije je Zrin bio pun djece. Sjećam se da smo brat, sestra, pokojni stric te njegova djeca i ja često znali ići u šumu brati kestenje i gljive, koje i danas berem i obožavam”, prepričava Dušan te dodaje da se u “Ljubav je na selu” prijavio jer je želio upoznati mlade djevojke koje nedostaju u njegovu mjestu.

Hoće li mu emisija donijeti istinsku sreću i srodnu dušu