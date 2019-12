DINKA I FRANKA SE POSVAĐALE KAO NIKADA DO SADA: ‘Jučer smo radile sve po tvom i nisam nijednu ideju rekla’

Djevojke su zamalo odustale od kuhanja, no na kraju su ipak zakopale ratnu sjekiru

Dina i Franka slučajnim su odabirom završile zajedno u showu “Tri, dva jedan – kuhaj!”. Jedna je organizirana, druga nije, jedna je tiha, druga brbljava… Usprkos tim razlikama, slučajne partnerice dosad su, uz manje nesuglasice, dobro funkcionirale i odlično kuhale.

No u jučerašnjoj je epizodi došlo do svađe između njih – i to najveće dosad. Djevojke se nisu nikako mogle dogovoriti što će kuhati. Dini se Frankin plan činio prejednostavan pa je htjela dati neku svoju ideju, što se pak Franki nije baš svidjelo.

“Jučer smo radile sve po tvom i nisam nijednu ideju rekla. Nisam došla kuhati po tuđem”, rekla je Dina, a Franka joj je odgovorila da radi što hoće.

“Moje i Dinine vizije se razilaze od početka jer smo različite persone i cijelo vrijeme je naše kuhanje velik kompromis”, rekla je Franka te dodala: “Možda je jednostavno došlo do zasićenja u ovom odnosu i počele su karakterne razlike izlaziti na vidjelo”.

‘Postavljaš se kao glavna’

“Ja mogu sad ovdje sjesti i ne raditi ništa”, rekla je Franka. Prigovorila je Dini i kako je obradila meso, a ona joj je odgovorila da će sve uništiti.

“Postavljaš se kao glavna, ja sam došla tu svojom zaslugom, ne tvojom, jer te nisam poznavala prije “, objašnjavala je Dina. “Kad si ti imala greške i kad je tebe žiri popljuvao, onda ništa, a digneš nos kad ja dobijem lošu ocjenu. To nije lijepo. Svi su to komentirali”, otkrila je partnerici.

Djevojke su se na kraju pomirile i odlučile da će dovršiti započeto jelo.

