DEVEDESETIH JE ŽARILA I PALILA PO KLUBOVIMA, A SADA KUHA U ‘VEČERI ZA 5 NA SELU’: Nikiti je specijalnost i trbušni ples

Riječanka Nikolina Ivošević, svima poznatija pod umjetničkim imenom Nikita, devedesetih je godina osvajala vrhove glazbenih ljestvica u Hrvatskoj, a sad živi nešto drugačijim životom te će svoje kulinarske vještine prezentirati u popularnom RTL-ovu showu “Večera za 5 na selu”.

Kada je devedesetih godina u Hrvatskoj zavladala era dance glazbe, Nikita je žarila i palila po klubovima, a njezine hitove poput pjesama “Papageno” i “Kapučino u Kninu” mnogi i danas rado slušaju i pamte.

“Teško je reći koja je moja pjesma najviše pamtljiva, iako je to sigurno ‘Papageno’ ili ‘Kapučino u Kninu’, ali postoje ljudi koji vole – ‘Pogledaj me’, ‘Telefon’, ‘Neka me sakriju’, ‘Oko za oko’… Puno pjesama je kotiralo u to vrijeme devedesetih, ali nije bilo Interneta, kao što je to slučaj danas, pa su možda manje dostupne, ali ja sam ih sve stavila na svoj YouTube kanal”, kaže Nikita za RTL.HR koja se glazbom bavi preko 30 godina te iza sebe ima devet objavljenih albuma, a najavljuje i neke novitete.

Radila je i u kazalištu

“Trenutno pripremam svoj deseti album koji će biti na engleskom jeziku, baš kao i deveti. Nakon toga ću početi skupljati najbolje pjesme za ‘Best of Nikita’ album”, otkriva Riječka pjevačica koja je, osim u glazbi, poznata i po svom glumačkom angažmanu te radu u kazalištu.

“Glumila sam i pjevala u brojnim mjuziklima te sam radila u kazalištu Komedija preko 11 godina, a pjevam i operu”, ističe osebujna umjetnica čiji su hobiji tarot karte i iscjeliteljstvo. Osim toga, Nikita obožava plesati, a specijalnost joj je trbušni ples, te obožava kuhati.

“Show ‘Večera za 5 na selu’ mi se dopao jer sam vegan i jako volim životinje pa želim predstaviti takav način prehrane široj publici”, priznaje Nikita koja kuha već u ponedjeljak, a svojim će gostima na kraju večere prirediti i jedno glazbeno-scensko iznenađenje u njezinom stilu.

