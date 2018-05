JOVICA I NIKOLINA POMUZLI KOZU PA SE ZARUČILI: ‘Volim ga i želim biti s njim, nek se rodi djevojčica Jana’

Novi dan je u Ljubav je na selu donio nova uzbuđenja. Neki parovi su, čini se, ozbiljni u svojim namjerama.

Nakon što je Miljenko izabrao Zorku da ostane kod njega na farmi i bolje ga upozna, ona ga je iskreno pitala je li sretan sa svojim odabirom.

„Tebe sam izabrao jer najviše poznaješ rad na farmi, a po tebi se i vidi da si radila farmerske poslove“, iskreno će Miljenko, koji je dodao da nisu to emocije, već je Zorka najvrjednija farmerica.

Nakon što su Zorka i Miljenko orali farmu, 59-godišnja Benkovčanka je priznala Mišiću da bi se voljela udati.

„Ja tražim farmera, ljubav na selu. Udala bih se, ali ne za jednu noć, već za cijeli život“, priznala je Zorka, kojoj je Miljenko poželio svu sreću svijeta.

‘Za ljubav je potrebno dvoje’

U Svetom Petru Čvrstecu Dario je odabrao za svoju ‘snajku’ Ivonu Hlevnjak, koju je nakon vožnje traktorom, odlučio iznenaditi lijepom gestom. Odveo ju je u oazu mira i zelenila u svome selu, priuštio joj lijep pogled na predivnu prirodu i klupu na kojoj ih je čekalo domaće crno vino. Ivona je ostala ugodno iznenađena.

„Za ljubav je potrebno dvoje!“, kazao je Darijo, s čime se složila i Ivona te nadodala da trebaju ići polako.

U Donjim Zdjelicama Hrvoje je svoje prvo jutro sa Sandrom odlučio začiniti nezaboravnom zabavom za dvoje. Predložio joj je da nacrtaju jedno drugo. Iako je priznao da 30-godišnja Glinjanka nema talenta za crtanje, kazao je da mu je bilo jako lijepo s njom.

Denis i Monika u sedmom nebu

Denis i Monika također su imali sve vrijeme samo za sebe.

„Bili smo prvi put zajedno sami i nije bilo konkurencije sa strane, a osjećaji su još uvijek bili zbrkani“, otkrio je 47-godišnji farmer, koji je uživao s farmericom u šetnji Nučićima.

„Nisam mislila da će mi se dogoditi nešto ovakvo. Nadam se da je to to s Denisom i nadam se da će biti zauvijek“, priznala je 40-godišnja Monika Milinković u kojoj je Denis prepoznao prekrasnu osobu.

„Ja nju volim i sigurno mislim ozbiljno, a vidim to i po njoj. Čak smo počeli pričati o upoznavanju njezinih roditelja i djece, a ona je moje već upoznala“, kazao je Denis, koji još uvijek ne može vjerovati da je upoznao pravu ljubav.

Josip zaprosio Nikolinu

Romantike nije nedostajalo ni u Benkovcu jer je Josip ovog puta nadmašio samog sebe. Farmer je odlučio Nikolinu naučiti musti kozu, baš kako je njegova majka njega naučila, a sudeći po viđenom, Nikolini ovo nije prvi put. „Nisam ja nju doveo ovdje samo da muze kozu, već zbog nečeg drugog“, priznao je Josip, a njegovu nervozu je osjetila i Nikolina. Zatim je izvadio prsten i stavio ga na Nikolininu ruku.

„Nisam to očekivala. Presretna sam, to je ljubav. To se znalo od prvog dana“, otkrila je Nikolina Cvek te dodala: „Volim ga i želim biti s njim i da se rodi djevojčica po imenu Jana“.

Valentina je Vatroslavu sve

I u Ražancu sve frca od romantike i nježnosti. „Predivan je osjećaj probuditi se samo uz Valentinu. To je nešto što se čeka i dočeka kad-tad“, priznao je Vatroslav te dodao da je spreman za brak. „Ona je moje sve. Ja sam s njom dobio sve ono što mi je falilo, a ono što sam imao s njom sam uljepšao“, priznao je Vatroslav pred Marijanom.

Farmeri su svoje djevojke odlučili odvesti na romantično putovanje. Tako je Dario svoju Ivonu odlučio odvesti u Dalmatinsku zagoru, točnije u Škopljance, u koje je stigla na magarcu. Ali kada joj je kazao da bi bilo dobro da obuče nošnju, farmerica se pobunila. Miljenko je Zorku odlučio odvesti u Motovun – najljepši dragulj Istre i pokazati joj stari grad, a ona je, za razliku od Ivone, bila oduševljena. Prvo europsko selo roda Čigoš posjetili su Hrvoje i Sandra. „To je bila njegova želja. Priroda i bez ljudi i bla, bla, bla“, otkrila je Sandra, a svoje nezadovoljstvo putem je jasno dala do znanja i Hrvoju. „Sve me živcira. I šator i slaganje šatora i baš me sve živcira“, priznala je Sandra, koja mu nije htjela pomoći.