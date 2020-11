DANIJEL NAPUSTIO SHOW 20 KILOGRAMA LAKŠI: Njegov prijatelj Ante oduševio na vaganju; dosad je izgubio 32 kilograma

Iako su postali prijatelji, Ante je nominirao Danijela za ispadanje jer je imao najmanji postotak

Nakon što je Ljube napustila show zbog zdravlja, večeras je došlo vrijeme da timovi ponovno stanu na vagu, no prije toga morali su odraditi last chance treninge.

Crveni tim nije se dobro osjećao na suncu, no Edo im je rekao da ako ih već bole ruke, a noge ne, da će ovaj put trčati. Za to vrijeme Maja je plavi tim pohvalila zbog pobjede u kuhanju i Zdravkinog osobnog imuniteta.

Petra je otkrila Edi da o svojim emocijama, dok je bila mala, nije nikome govorila. ”Nisam htjela roditelje zamarati time”, rekla je Petra.

Trening plavog tima Maji je pokazao da jug može puno više nego što pokazuje, naročito Danijel i Ante, koji su postali prijatelji, ali i podrška jedan drugome u skidanju kilograma.

Dok su plavi bili u dvorani, Edo je odlučio napraviti kratku utrku između njega i Mateja, a završilo je tako da je Matej pobijedio i nakon toga bio presretan. ”Prije showa nisam mogao dvjesto metara prohodati , a kad bih to učinio, morao sam nazvati nekoga da dođe po mene. Dakle, ludilo! Nisam očekivao da ću nakon mjesec i nešto sitno moći sprintati, a kamoli na toj razini”, uzbuđeno i presretno je ispričao Matej.

”Imate dečka koji vam može biti u svakom trenutku pokazatelj kako se stvarno radom, trudom i skromnošću može napredovati”, pohvalio je Edo Mateja pred svima.

Tematski ciklus

Nakon last chance treninga stiglo je vrijeme za vaganje. Sanja im je otkrila da od sada ulaze u tematski ciklus, a tema je motivacija. Kandidati su se odmah razveselili temi. No nije ih toliko razveselila druga informacija. ”Onaj tim koji danas izgubi na vaganju šalje doma jednog člana svog tima. A jedini koji je danas siguran je onaj koji će imati najbolji rezultat na vagi”, objasnila im je Sanja.

Crveni tim ima dva kilograma prednosti na vaganju i njih je ostalo šestero dok je u plavom timu samo četvero natjecatelja. Stoga je prvo na vaganje morao stati član plavog tima. Danijel je bio prvi, a sa 174 kilograma došao je na 171,2. Izgubio je 2,8 kilograma. ”To je moj neki tjedni prosjek”, rekao je nezadovoljno Danijel.

Petra iz crvenog tima bila je sljedeća. Na posljednjem vaganju imala je 129,2 kilograma, a rekla je da se nada dobrom rezultatu jer je čak konzumirala i smoothieje. Vaga je pokazala da je izgubila 2,2 kilograma pa je bila razočarana, ali je rekla da to samo znači da mora dati puno više od sebe na treningu.

Maja je priznala da bi uspjehom smatrala da kada izađe iz showa nastavi održavati kilažu koju izgubi. Na prošlom vaganju imala je 124,3, a izgubila je 3 kilograma pa sad ima 121,3.

Marica je došla na red sa 118,8 kilograma, a zaželjela je skinuti barem tri kilograma. Vaga je pokazala da sada ima 2,5 kilograma manje, a Marica je bila zadovoljna rezultatom.

Na vagu je došla Vijoleta, a pohvalila se da jede sve što treba i daje sve od sebe. Na zadnjem vaganju imala je 108,5 kilograma, a danas ima 106 kilograma. ”Hoću se spustiti ispod sto kilograma, to mi je želja”, rekla je Vijoleta.

Dominik je na posljednjem vaganju imao 141,2 kilograma, a prije nego je saznao svoj novi rezultat, priznao je da mu je udaranje šakom o zid bila odlična škola da to više nikad ne ponovi. ”Ovo je prvi put u životu da sam oštetio bilo koju kost na svome tijelu i bila je to skupa škola. Shvatio sam da agresija ništa ne rješava i alternativa uvijek postoji”, rekao je Dodo, a svi su bili ponosni na njega. Dominik je izgubio četiri kile na vagi, što je oduševilo i njega i trenera Edu.

Ante zasad izgubio 32 kilograma

Kapetan plavog tima Ante rekao je da želi veću motivaciju svog tima na treninzima, što je Sanja komentirala kao idealno s obzirom na to da ih čeka ciklus motivacije. Ante je rekao da kada mu zapne na treningu, najveća motivacija su mu fotografije žene i sina. Na zadnjem vaganju imao je 173 kilograma, a sada ima 4,5 kilograma manje, odnosno 168,5 kilograma. ”U šest ciklusa izgubiti 32 kile za nekoga tko je imao 200 kila i nije se uopće kretao! Top!”, rekla je presretno trenerica Maja.

Zdravka je na posljednjem vaganju imala 108,5 kilograma, a sada ima 105,3, što znači da je izgubila 3,2 kilograma pa je zapljeskala sama sebi od sreće.

Kapetan crvenog tima Matej bio je sljedeći na vagi, a rekao je da ga dalje gura cilj, a to je da dođe do 100 kilograma. Sa 126,3 kilograma, Matej je došao na 122,5 kilograma i dobio veliki razlog za sreću.

Matea je posljednja stala na vagu. U posljednjem ciklusu imala je 89,9 kilograma. Rekla je da joj je teško i da bi željela ići kući jer da bi joj vani bilo lakše. ”Mislim da će me to proći jer sam sad premorena i iscrpljena”, rekla je Matea. Kada je vaga pokazala da ima 87 kilograma, odmah joj se vratio osmijeh na lice.

Danijel napustio show

Plavi tim je u posljednjem ciklusu sveukupno izgubio 13,5 kilograma, a crveni 17,9 , a postoci su presudili u korist crvenog tima jer su izgubili 2,5% tjelesne mase dok je plavi tim izgubio 2,3%.

Ispod žute linije tako su se našli Ante, Maja i Danijel dok je Zdravka bila iznad, a i imala je osobni imunitet. Kandidati su na pločice morali napisati ime osobe koja će napustiti show. Ante je napisao Danijela jer je imao najmanji postotak, ali mu je teško palo to napisati. Danijel je napisao Maju, a Maja Danijela dok Zdravka napisala također Danijela i on je morao otići kući.

Danijel je u show ušao sa 191,1 kilogramom, a iz njega odlazi sa 171,2, odnosno 19,9 kilograma lakši. ”Da netko u samo par ciklusa izgubi dvadeset kilograma to bi vani cijeli život skidao tako da je ovo za mene veliki uspjeh”, rekao je Danijel na odlasku.

Sanja je na kraju najavila da u sljedećem ciklusu nitko ne odlazi iz showa, ali će postojati jedna caka koju će kandidatima otkriti njihovi treneri na idućem treningu.

O čemu se radi, gledatelji će doznati u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u.