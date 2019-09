DANIELOVE CURE NA RUBU ŽIVACA: Nestašni Ekvadorac ‘naskakuje’ na svaku, krenule suze i grubi ultimatumi

Nakon burne noći i tuluma, gdje su neki farmeri već izmijenili poljupce sa svojim kandidatkinjama, stiglo je i jutro kada su odlučili razgovarati s njima u četiri oka prije posljednjeg kruga eliminacija

Srećko je promijenio mišljenje o Paulini nabolje nakon što je s njom razgovarao, a ona je zaključila da su Srećkovi roditelji napravili dobar posao jer su ga lijepo odgojili. Također, rekao je da nikad nije imao četiri djevojke odjednom.

”Teško mi se nositi s tim. Previše je to emocija za mene. Kandidatkinje se međusobno žestoko nadmeću i to dovodi do visoke napetosti”, objasnio je Srećko te ispričao Martini o sinoćnjem poljupcu sa kandidatkinjom Marijanom.

”Je li ti žao zbog sinoć?”, pitala ga je Martina, no Srećko joj je rekao da mu nije žao, ali nije mu bilo drago što je Martina sinoć plakala. Farmer iz Kanade razgovarao je i s Marijanom jer ga je zanimalo zašto mu nije željela reći nešto više o svom privatnom život, no ona mu je objasnila da pred kamerama o tome ne želi razgovarati.

Prevelik zalogaj za Srećka

Osebujna Evica Srećku je pak otkrila da je uvijek za napraviti show, no to se njemu baš i nije svidjelo. ”Znači ti uvijek imaš neke dodatke kao što su zečje uši, pokazala si svoju zbirku novca.., zar si uvijek takva?”, upitao ju je Srećko na što je Evica objasnila da je ona upravo takva kakvu ju je upoznao.

”Sviđala mi se na početku jer je jedinstvena, ali je stalno takva!”, rekao je Srećko te dodao da je katkad intenzivna i da još nikad nije upoznao nekog poput nje. ”Malo je prevelik zalogaj, uvijek mora biti u središtu pozornosti, ali ovo nije emisija o njoj”, nastavio je Srećko o Evici.

Domino ne voli ‘naperlitane’

Domino je prvo razgovarao sa Sonjom i pitao je što misli o njemu. ”Energičan si muškarac, imaš poštovanja prema ženama, stabilan si, vrlo si jak..”, rekla mu je Sonja, a Domino je zaključio da ga ona ne poznaje jer govori samo o njegovim vrlinama, a on, priznaje, ima i dosta mana.

”Imam loših strana koje ona ne poznaje i skrivam ih kao zmija noge jer ih pokušavam sam riješiti”, rekao je Domino te je upitao bi li se malo promijenila zbog njega. ”Ne volim kad se žene previše naperlitaju”, rekao joj je Domino, a Sonji je to bilo šokantno.

”Čovjek širokih nazora kao on da tako priča o ženama, ja sam u šoku!”, rekla je Sonja dodajući da ne vjeruje da joj je Domino našao manu. ”Trebala bi se baviti i više sportom..”, nastavio je Domino, a potom zaključio da bi se ipak u Sonju mogao zaljubiti jer imaju mnogo toga zajedničkog i da su im duše prisne.

Darinkini kandidati ogorčeni

Jack je razgovarao s Anom i rekao joj da u njoj ima i sreće i ljutnje, a nju je više zaboljelo to što je i njoj i drugoj kandidatkinji poklonio maskotu klokana. ”Pa to su pokloni za prijatelje, prvo moramo biti prijatelji, a onda na red dolaze pokloni iz ljubavi”, objasnio joj je Jack.

Darinku su njezini muškarci ispitivali kakve muškarce voli, no ona je vješto izbjegavala odgovor. ”On je kao policajac, ne sviđa mi se to!”, komentirala je poslije Darinka, dok je Željko zaključio da farmericu uopće ne zanimaju muškarci koji su joj pisali pisma.

”Željko se ponaša kao mangup i misli da sve žene trče za njim”, bio je Darinkin zaključak o kandidatu, a ni on nije imao bolje mišljenje o njoj. ”Njezino je bilo da pita mene, a ne ja nju. Pa ona bira nas!”, pomalo ljutit je bio Željko.

Vrckavi Daniel opet ljubi druge

Tanja je Daniela odmah privela na ispitivanje o sinoćnjoj situaciji i ponovno ga upitala je li mu se svidjela masaža, na što je on potvrdno odgovorio. ”Daniel je tip koji voli izazvati ljubomoru, takav je! Imam osjećaj da se ne trebaš oko njega puno truditi jer će brzo otići drugoj”, rekla je Tanja.

No tu nije stala… ”Da više nisi pokušao dirati druge djevojke ako me voliš. Nikada. Bit ću ljuta!”, rekla mu je 20-godišnjakinja. I ostale Danielove djevojke bile su sličnog mišljenja kao Tanja te su mu naglasile da ga ne vole dijeliti s kandidatkinjama drugih farmera.

Marija mu je očitala bukvicu, a Daniel joj je vratio dugim poljupcem u usta što je šokiralo Tanju, ali i ostale kandidatkinje. ”Nije u redu da jedan dan ljubiš jednu, a drugi dan drugu!”, pokušala mu je objasniti Marija, no Daniel se nije dao smesti. ”Jesi sretna sada?”, upitao ju je Daniel. ”Da. Ali ne želim te dijeliti”, rekla mu je Marija.

”Onda ćeš se morati tući s ovima trima”, rekao joj je Daniel. ”Nema problema”, odgovorila mu je Marija. Daniel je nakon toga ustao i otišao poljubiti i treću kandidatkinju, Ivanu, no to je završilo tako da ga je ona odbila, a Marija je poludjela i vikala da ako želi ljubiti druge, da više onda ne ljubi nju. Tanja se rasplakala, a Daniel je rekao da bi djevojke da ljubi samo jednu od njih.

”To je bio samo test. Dokazao sam da griješe. Riječ je samo o ljubomori”, ustrajan je bio Danijel. ”Možemo dijeliti svoje društvo ,ali ne i tijelo. Možda je u Ekvadoru to normalno, ali ovdje nije”, uplakano mu je rekla Tanja te otkrila da ju je cijelu noć ljubio. ”Sinoć smo ležali skupa i ljubio si me i govorio da sam predivna žena…”, rekla je Zagrepčanka, dok su je druge djevojke slušale u nevjerici, a Daniel je rekao da ne zna zašto toliko ozbiljno sve shvaćaju. ”Ja želim ovog tipa i borit ću se za njega. Briga me što vi mislite”, zaključila je na kraju Tanja.

Jack eliminirao Barbaru

Došlo je vrijeme za drugi krug izbacivanja, a prvi na potezu bio je Jack koji je buket cvijeća poklonio Barbari. ”Poštujem je, ali kako život ide dalje, shvatio sam da ja toj osobi ne mogu dati što ona treba”, rekao je Jack te dodao da zna da je dobra i da je briga za druge više nego za sebe.

”U ovoj situaciji je tako ispalo da nismo imali puno vremena ali bit ćemo prijatelji”, rekao joj je Jack, a Barbara se složila s njim. U tom trenutku je Domino zaključio da bi on rado uzeo Barbaru u svoj tim, što je nju ugodno iznenadilo. ”Sviđa mi se Barbara, a primijetio sam kad smo pričali da se i ja njoj sviđam”, otkrio je Domino.

Darinka izbacila željka

Darinka je kući odlučila poslati Željka. ”Ima ponašanje koje se meni ne sviđa i smetaju mu nevažne stvari’, objasnila je Darinka svoju odluku. ”Hvala vam lijepa, to sam želio. Izbacila me jer sam iskren i otvoren, ja priznajem da sam prepotentan, ali ona je zadnja osoba koja bi pokraj mene mogla provesti ne dio života, ne cijeli život, ma ni pola sata. Neće mi faliti!”, rekao je Željko.

Srećko je kući poslao Evicu. ”Nisam mislio da ću tu osobu poslati kući, no danas nije baš dobro ispalo, za razliku od sinoć kada smo lijepo pričali”, obrazložio je Srećko, a Evica je rekla da se tome nije nadala. ”Nisam ljuta, tužna sam, zato jer je frajer, prefrigana, frigidna ku*ka”, rekla je Evica prije odlaska.

Tanja mislila da ispada, kad ono…

Daniel koji je svim svojim djevojkama zadao glavobolje objasnio je razlog zbog kojeg izbacuje jednu djevojku. ”Bilo mi je zabavno s tobom, ali radiš drame”, započeo je Daniel gledajući u Tanju, a ona je odmah stala kod njega misleći da će ona dobiti ‘oproštajni’ buket, no on joj je rekao da se vrati na svoje mjesto. ”Marija, imali smo mali problem i ne volim takvo ponašanje, a ti nisi nikad bila zadovoljna”, rekao je farmer Mariji i predao joj buket.

Domino eliminirao dvije

Domino je dobio i petu damu, Barbaru, pa je morao dva buketa predati onima za koje želi da napuste show. ”Ona ulijeće u jedan odnos kao grlom u jagode i misli da sam ja perfektan, ali ja imam mane kao i svaki drugi”, rekao je Domino te Kati dao prvi buket. No Dominovim mukama tu još nije došao kraj, pa je drugi buket predao Gordani.

Farmerima i farmerici još preostaje upoznati ”zlatnu djevojku i dečka”, a kako će im se svidjeti, ne propustite pogledati u ponedjeljak od 21.15 sati na RTL-u.