DANIEL MAZAO ULJEM TANJU, A ONDA JU DOTUKAO IZJAVOM O MAJI: ‘Ne kužim kako on to može voljeti’

Daniel je u džunglu odveo i Maju te popričao s njom o tome kako se Tanja odnosi prema ljudima i njoj

Na farmi u Kanadi Srećko je s Antonijom otišao do Martine kako bi joj odnio doručak, a kako se Marijana još spremala, odlučili su otići bez nje. ”Ona se brine da ispadne dobra pred Srećkom i njegovom mamom, a ne zbog mene..”, objasnila je Martina Antonijinu gestu. Nakon što su Martini otkrili da su se poljubili, ona je priznala da je ljubomorna, ali je objasnila i razlog. ”To je neki princip i poštovanje. Kako možeš tako? Meni govoriš jedno, ljubiš drugu, treću isto ljubiš, govoriš da je ne ljubiš…Tko je tu kakav, tko je tu dobar?! Ne vjerujem više nikome!” ljutita je bila Martina.

Daniel isprovocirao Tanju

Nakon što je Ivana rastužila Daniela rekavši mu da između njih može biti samo prijateljstvo, farmer je utjehu pronašao u provociranju Tanje. No usput ju je mazao uljem ispod slapova, a ona je zaključila da mu je ušla pod kožu.

”Ja sam Danielu toliko duboko ušla u njegove molekularne stanice da me ne može izbaciti i da hoće. Trebao bi živjeti petnaest godina u džungli da me izbaci iz glave”, komentirala je Tanja. Daniel joj je objasnio da mu se više sviđaju majke. ”Ako se netko osjeća kao majka, to je Maja, ali ako on to voli, žene koje su rodile…ne kužim..”, rekla je Tanja, a Daniel je objasnio da se nije šalio.

U Berlinu je Domino odučio curama skuhati ručak. ”Ja uopće ne volim kuhati, mislim znam kuhati, ali ja u tome uopće ne uživam”, rekla je Barbara, a farmer im je pokazao kako se melje meso za kobasice.

Darinka gubi živce

Jacka su mučila filozofska pitanja, a odgovore je pokušao dobiti od Ane pa ju je pozvao na izlet uz plažu. ”Ti si meni interesantna i važna, i znam da ono kakva si iznutra čuvaš za onog koga voliš”, rekao joj je Jack te dodao da se boji da će ga ona otjerati od sebe. ”Unatoč tom nerazumijevanju među nama, počeo se ipak truditi i shvaćati neka moja razmišljanja pa možda na kraju sve bude u redu”, zaključila je Ana.

U pustinji su Darinka i dečki zapeli autom u pijesak. Nakon nekog vremena uspjeli su ga izvući, ali Darinka je bila opet ljuta jer je nisu slušali. ”Je li vam sad jasno kakvi su Šipanci?”, rekla je farmerica, aludirajući na to da je na kraju ona bila ta koja je uspjela izvući auto iz pustinjskog pijeska.

Srećko i Antonija doručkovali su vani, a poslije im se pridružila Marijana. ”Provela sam skoro cijelo popodne jučer sama, cijelo jutro, nemam pojma gdje su…Poslije ih vidim kako dolaze autom i pitam gdje su bili, a oni mi vele da su bili kod Martine! Pa i ja sam htjela ići…”, rekla je Marijana te ih upitala zašto ona nije mogla vidjeti Martinu.

Daniel želi poljubiti Maju

Srećko joj je rekao da još nije bila ni kosu osušila, no ona se rasplakala i rekla da nema dva lica. ”Svoje emocije ne kanim skrivati, svoje stavove kanim iznijeti. Uživajte u doručku!”, teatralna je bila Marijana te otišla od stola i nastavila plakati. ”Ovo nije Marijana show! Da joj je stalo do mene, prihvatila bi situaciju i potrudila se, a ne radila scenu”, objasnio je.

Daniel je u džunglu odveo i Maju te popričao s njom o tome kako se Tanja odnosi prema ljudima i njoj. ”Mislim da treba paziti što ti govori”, rekao je Daniel te dodao da Maju smatra pametnom i da imaju puno zajedničkog, a upitao ju je i što misli o njemu. ”Sad kad sam provela neko vrijeme s tobom, mislim da si dobar dečko, ali ne razumijem zašto radiš neke stvari, ljubiš sve djevojke”, upitala je Maja, a on joj je rekao da ima svoje razloge. ”Katkad me djevojka privuče i želim je poljubiti”, rekao joj je Daniel te dodao da čeka pravi trenutak da poljubi Maju.

Darinka i Darko otišli su u šetnju kako bi razgovarali. ”Primijetio sam da si jako pedanta i organizirana, a to cijenim kod žena, a s druge strane imaš dobar vokabular, ali kad ti pričaš, nitko ništa ne smije reći”, rekao joj je Darko, no Darinka je rekla da joj je simpatičan, ali da joj se ne sviđa. ”Tvoj karakter je sličan mojem, i ti non-stop zafrkavaš, ali meni to nisu šale, mene to smeta”, objasnila je farmerica.