CURE ODUŠEVILE MUŽEVE BARATANJEM ALATOM: ‘Ja bih to napravio za 36 sekundi, ali baš mi je drago što je uspjela’

Počeo je treći ciklus natjecanja u kojem su žene pokazale svoje umijeće s alatom

Jučer su ‘Superpar’ napustili frizeri iz Slavonskog Broda, a već danas sve je po starom – Marko i dalje igra igrice u krevetu, Anton meditira, Mirko nosi Jeleni kavu, a Tina se sretna i raspjevana razbuđuje u kamp-kućici. “Samo da se nađem kraj nje i da je upoznam“, pričala je Tina suprugu kako bi s Doris Dragović voljela snimiti duet, a on je siguran kako će joj sudjelovanje u showu puno pomoći u karijeri.

I dok su Dolores i Anton pričali kako osjete da ih ostali parovi ne doživljavaju kao tamo neke luđake, Nikolana i Ratka uz kavu su pričale kako Ozana i Ognjen nisu zaslužili da ispadnu. Dok je vježbao, Antonu se pridružio Mate, koji je priznao da nikad nije imao doticaja s jogom, ali naposljetku je uvidio kako vježbe baš i nisu tako lake. Kasnije je našao zadatak za muškarce – moraju napisati ljubavnu pjesmu u rap verziji za svoju bolju polovicu te je uvježbati. Naravno, dame ne smiju znati za to.

Ljubavni rap

I dok su žene u kuhinji gledale fotografije svojih partnera te je potom Jelena pričala kako je izgledala njezina veza s Mirkom, dečki su počeli smišljati pjesme. “Mislim da će se mojoj gospođi svidjeti pjesma, samo što će se uhvatiti za glavu“, rekao je Mirko. Matej se nikako nije mogao skoncentrirati i početi pisati pjesmu, no Mate smatra da je ipak njemu najteže jer je njegova draga pjevačica.

Zadranka je priznala Dolores kako s Jelenom stalno ima neke konflikte. “Baš sam spremna za razgovor s njom da čujem što mi ima reći“, rekla je Tina i potom rekla sve što misli – „imaginarnoj“ Jeleni! “Ovom tehnikom razjasnimo što mi želimo reći toj osobi i kad zaista budemo razgovarali s tom osobom, nećemo imati toliko optuživanja, zamjeranja i ljutnje“, objasnila je Dolores.

Došao je Enis, rekao im kako dosad zarađeni novac ide u banku, dobili su novih 8.000 kuna i počeo je treći ciklus! Muškarci su potom otišli na klađenje, a Enis im je objasnio kako će njihove partnerice, uz njihovu pomoć, popravljati umivaonik – naravno, u određenom vremenskom roku.

Cure popravljale umivaonik

Matej vjeruje da njegova žena zna s alatom pa je uložio 3.813 kuna, Anton je uložio 2.108 kuna jer ne vjeruje da Dolores zna odčepiti umivaonik, a Mirko se kladio u 3.500 kuna jer Jelena dobro radi. Marko je uložio 3.700 kuna jer vjeruje da njegova Nikolana ostvari sve što naumi, Gordon je uložio 3.710 kuna zato što to Ratka zna raditi i Mate 3.666 kuna jer vjeruje da će to Tina znati.

Prva je došla Nikolana kojoj je Enis rekao kako u šest minuta treba popraviti slavinu i očistiti sifon te da će navoditi njezin dragi. “On mene ne treba navoditi, ja to znam bez njega“, rekla je, a Marko ju je pohvalio kako ona i pločice lijepi. Nakon što je popravila slavinu prešla je na sifon i sve uspješno riješila prije isteka vremena, a malo ju je zasmetalo što se Marko nije kladio na više novca.

Sljedeće su bile Daliborka i Tina, koju su malo mučile lijeva i desna strana. “Ljubavi, ako ne znaš, sat ti je uvijek na lijevoj ruci“, govorio joj je suprug. Daliborka je bila presretna kad je sve napravila, baš kao i njezin Matej koji joj je rekao: “Ponosan sam na tebe, svaka ti čast!“ I Tina je uspjela završiti zadatak i kroz smijeh komentirala: “Drago mi je što Mate više vjeruje u mene nego ja u njega.“

Jelena i Dolores sljedeće su prionule na posao, a obje su imale malih problema s pronalaženjem nove gumice. Jelena je nekoliko puta rekla kako će odustati jer će uništiti cipele, a naposljetku joj je isteklo vrijeme. “Ja sam u svakom zadatku zabrljala“, komentirala je Jelena. A premda je Dolores čak i čarapu vraćala u odvod – prošla je zadatak, no nije bila sretna na koliko se Anton kladio. Ratka je sljedeća popravljala umivaonik, u žaru se uspjela i porezati, ali uspješno je izvršila zadatak. “Ja bih to napravio za 36 sekundi, ali baš mi je drago što je uspjela“, komentirao je Gordon.

Kad su se vratili u kuću, nastavili su se družiti, a Mate je izgubio okladu od Jelene pa joj mora napraviti doručak. Naime, kladili su se da Dolores neće proći izazov. Potom su došli Ratka i Gordon, koji su slagali kako zbog Ratkine ozljede nisu prošli zadatak.

Uvježbavanje pjesama

Uslijedio je romantični zadatak, dečki su uvježbavali pjesme, a dame su pričale koliko su romantične. “Što je stariji sve više postaje džentlmen“, otkrila je Ratka, koja se veseli što im partneri pripremaju neko iznenađenje. „Ne volim iznenađenja i bojim se s čim bi me mogao iznenaditi“, rekla je Nikolana.

“Pjevanje, plesanje, to je za mene pakao“, žalio se Gordon i dodao kako bi mu lakše još triput roditi nego otpjevati tu pjesmu. Dame su bile znatiželjne što im to partneri pripremaju, ali njihovi partneri nisu željeli ništa odati i čekali su da one zaspu kako bi napisali još pokoji stih.

Tko je rođeni pjesnik, a tko je bolje da emocije iskazuje cvijećem i čokoladom – ne propustite pogledati u novoj epizodi zabavne emisije ‘Superpar’ od 21 sat na RTL-u.