ČIM UPOZNATE MAMU, ZNATE ZAŠTO ŽENI SINA: Merima uzela dalekozor i špijunirala spoj svojeg sina, a to joj nije prvi put

Nakon što su djevojke stigle u Rijeku i popile kavu, mama Merima odlučila ih je naučiti praviti pitu.

Dok su Tea, Maja i Lea slušale kulinarske poduke mame Merime, Adnan je izveo Karolinu na spoj. Nestrpljiva, hoće li između njezina sina Adnana i Karoline zaiskriti, mama Merima ostavila je pitu i s dalekozorom krenula u špijunsku akciju. „Meni je suprug vojnik! Proradio je onaj vojnički instinkt ‘idem ja njega malo pratit’.“kazala je Merima sakrivši se iza grma. No, maminom špijunskom oku ono što je vidjela, nije se svidjelo – umjesto kakve, kako je kazala – akcije, Adnan i Karolina sjedili su na ljuljačkama i pričali. „Slatko to zvuči na tim ljuljačkama, ali trebalo bi nešto drugačije napraviti. Ah, ljuljaj se ti, ljuljaj… Mislim se, što ćeš na tim ljuljačkama, sjedi na klupu pa nešto drugo napravi!“ izjavila je istrenirana agentica Merima vidno razočarana te se osvrnula na svoju špijunsku karijeru: „Nije mi to teško palo jer sam to radila nekad kad je bio mali jer je bio sad ga vidiš, sad ga ne vidiš.“

Po povratku u stan, mama Merima je odmah zaskočila sina s pitanjem vidi li se u braku s Karolinom, no na njezinu žalost, Adnan joj nije dao potvrdan odgovor. „Iskreno ne znam što mu se dešava. Jako teško dopirem u zadnje vrijeme do njega.“ iskreno će Merima.

Za razliku od Adnana kojeg su djevojke iskritizirale da nema đentlmenske manire jer su svoje kofere sve same morale nositi, Elvis je ostavio dojam dobro odgojenog mladića. Nakon što je djevojke odveo u razgledavanje Splita, izdvojio je Doris koja je jedva dočekala spoj s njim, dok je mama Elanoris odlučila testirati Tihanu, Nikolinu i Stanku davši im zadatak da bez njezine pomoći pripreme kolač za Elvisa. Elvis i Doris vrijeme su proveli u centru Splita zabavljajući se uz gitaru i razgovor. „Osjećam se jako sigurno pored Elvisa i smatrala sam se zaštićeno od cijelog svijeta kad sam bila u njegovom zagrljaju.“, rekla je Doris, a da između njih ima neke kemije, otkrio je i Elvis: „Doris bi mogla biti osoba na koju se može računati i za koju bi rekao da bi bila uz mene.“ Kada su se vratili u stan, pogledi djevojaka nisu bili bezazleni. „Nadam se da su se super proveli, i ako me prešišala, super!“ skeptično će Tihana, a Nikolina se osvrnula na konkurenciju: „Tihana, što god da Elvis kaže da voli, i ona isto to voli. Trči stalno za njim. Stanka stalno trči za mamom, a Doris je pola-pola.“



Da je kod Bjeloševića uvijek radno, djevojke su se mogle uvjeriti već po dolasku u kuću Igorovih roditelja. „Sad su došle u našu kuću pristojno obučene i postoji nada da će to dobro završiti.“ uzbuđena je bila mama Marica koja je odabrala Lorednu da joj pomaže oko ručka, a Višnju i Josipu dopalo je gletanje kuće s tatom Dragom, dok je Hanny Igor odlučio odvesti na spoj. Kuhajući ručak, Loredana je pitala Maricu zašto je na svoju ruku izbacila Renatu, na što joj je odgovorila da joj se njezin stav nije svidio od samog početka. „Bavi se trbušnim plesom. Mi ne tražimo trbušnu plesačicu i nemamo nikakav lokal gdje bi ona mogla to pokazivati. Tražimo domaćicu.“ objasnila je Marica te dodala kako nije u potpunosti uspjela ‘pročitati’ Loredanu. „Kod Lori imam neki predosjećaj da još nešto postoji, ali nisam uspjela saznati. Kod nje me najviše smeta razlika u godinama.“

Dok su djevojke zasukale rukave, Igor je Hanny odveo na slobodan pad iz aviona, što je nju oborilo s nogu. „Tako se osvaja djevojka! Inače Igor je dosta glasan i brbljav, voli se nadmetati, ali gore na 3000 nešto mi je naglo utihnuo! Igore, sad si me stvarno oborio s nogu! Ljubav je u zraku!“ izjavila je Hanny.

Za razliku od Igorovih djevojaka koje su se primile posla bez ikakvog prigovaranja, takav slučaj nije bio kod Marka čijim je djevojkama mama Ana dala zadatak očistiti apartman. Nakon pokušaja čišćenja, mama Ana dala im je popravni – narezati povrće za roštilj obzirom da je na večeru Marko pozvao svoje prijatelje. No, djevojke ni taj zadatak nisu uspjele položiti. „Cure, drugi puta ja režem povrće!“ zaključila je mama. Tijekom večere, djevojke su se opustile, a Marka je jedino mučilo jesu li one sponzoruše, pa je svoje strahove podijelio s prijateljima ne bi li mu možda oni dali kakav savjet. „Drago mi je da su mi došli prijatelji upoznati cure, čovjek nema puno prijatelja u životu, ali to su moji dečki na koje ja mogu računati.“ kazao je Marko te zaključio: „Danas su mi tema sponzoruše. Jedna od odlika sponzoruša je ta što će sve reći da one to nisu. Muškarac neće uvijek prepoznati sponzoruše, a mi s iskustvom, mislim da ih mi možemo prepoznati i mislim da sam ih ja prepoznao.“

Je li Marko možda ipak donio prenagli zaključak te što ga je navelo na to razmišljanje, doznajte u narednim epizodama showa ‘Ženim sina?’