CIJELA SRBIJA VIDJELA NJEGOV ‘PROBLEM’: Poseksali se pred kamerama, ali nisu računali na ovu neugodnost

Vidjevši što mu se dogodilo, stanar nije dopustio da mu to pokvari doživljaj

U “Zadruzi 2” došlo je do seksa između Zerine Hećo i Baneta Čolaka, i to u tuš kabini. Oni su na ovaj način dali do znanja da su se pomirili u svom i više nego turbulentnom odnosu. Ipak, nije baš sve išlo kako treba. Bane je došao do Zerine i, taman kada su krenuli u akciju, zadrugar je imao problema s potencijom.

Zerini to nije bio problem te se u jednom trenutku okrenula i počela ga ljubiti po vratu i grudima, a Bane je potom odlučio ipak sam završiti akciju.