ČETIRI PARA TRAŽE PROLAZ DALJE: Tko će objesiti pregaču o klin i napustiti show u posljednjem kuhoboju?

Finale je sve bliže stoga ne čudi što svaki preostali natjecateljski par priželjkuje pobjedu u šestoj sezoni. Šefovi timova „Zlatno prase“ i „Stare puce“, Nikolina i Otto te Ružica i Barica, osigurali su si mjesto među pet najboljih parova kuhara amatera, dok ostala četiri para strepe nad večerašnjim kuhobojem.

Nikolina i Otto već znaju koga će poslati u kuhoboj. Gledateljima su već sinoć otkrili svoju taktiku i razloge zašto bi u kuhoboj poslali Josipa i Miroslava. Ako su kojim slučajem promijenili mišljenje o Zagorcima, u dvoboj idu Zadranke Ivana i Loreta.

Ružica i Barica imaju slične „tegobe“. Sestrične iz Sv. Ivana Zeline trebaju donijeti odluku hoće li u dvoboj najstarija natjecateljica Davorka i njezin simpatični sin Vjeko ili dvije mlade Splićanke, Andrea i Barbara. Što god one odlučile, ovi će parovi večeras ući u treći obračun u kuhoboju.

„Sad je već to ozbiljna borba, za prijestolje, kako bihja to nazvao. Pa normalno je da ćeš u kuhoboj baciti one najjače jer moraš napraviti eliminaciju najžešćih protivnika“, kaže Ivan Pažanin koji večeras očekuje žestoku borbu za ostanak u showu.

Biti ili ne biti večerašnji je moto dvoboja. Tko se zauvijek pozdravlja sa showom, titulom i novčanom nagradom, doznajte večeras u 22:10 sati, kada se na RTL-u prikazuje nova epizoda kulinarskog showa „Tri, dva, jedan – kuhaj!“.