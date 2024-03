Ibrahim Çelikkol, karizmatični turski glumac koji tumači glavnu ulogu Ferhata Aslana u popularnoj dramskoj seriji 'Cijena strasti', koju možete gledati na platformi Voyo, nekada je bio talentirani košarkaš, a s vremenom je postao poznat kao šarmantni model i sjajan glumac.

Njegov put prema slavi obilježen je raznolikim ulogama, izazovima, ali i životnim iskustvima koja su ga oblikovala kao osobu i umjetnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Rođen je 14. veljače 1982. godine u Izmiru u Turskoj. Ibrahim Çelikkol nije odmah krenuo putem glumačke karijere.

Prije nego što je otkrio svoju strast prema glumi, Ibrahim je svoje sportske talente razvijao na košarkaškim terenima. Ibrahimov životni put doživio je preokret tragedijom kada je izgubio oca, Süheyl Çelikkola, koji je bio profesionalni nogometaš. Dogodilo se to kada je glumac imao 18 godina, a otac je preminuo zbog srčanog udara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon očeve smrti, obitelj se preselila u Istanbul, dok je Ibrahim ostao u Bursi, gdje je boravio kod ujaka i upisao fakultet. Tijekom tog razdoblja, aktivno se bavio košarkom, sve dok nije odlučio napustiti fakultet. Njegova glavna briga postala je skrb o majci i sestri, pa je prihvatio ponudu vlasnice modne agencije da postane model kako bi zarađivao novac za obitelj, iako je to prvotno odbijao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Glumačka karijera

Ibrahimov put od modela do glumca započeo je 2008. godine i to susretom s poznatim turskim filmskim producentom Osmanom Sinavom. Taj neplanirani susret označio je početak Ibrahimove glumačke karijere i to ulogom u seriji "Pars: Narkoterör".

Osman Sinav pružio mu je priliku da se pokaže u svijetu glume, a Ibrahim ju je iskoristio na najbolji mogući način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Od trenutka kada je stupio na glumačku scenu, Ibrahim Çelikkol osvojio je srca publike širom Turske i šire. Njegova karizma, šarm i izvanredan talent prepoznati su u raznim ulogama koje je odigrao tijekom svoje karijere. Istaknuo se kao izuzetno raznolik i talentiran glumac te je stoga visoko cijenjen od strane mnogih producenata i redatelja te ga nazivaju "prirodnim glumcem".

Njegov glumački talent prepoznat je 2012. godine ulogom u blockbuster filmu "Pad Carigrada" (Fetih 1453'). Film je bio četvrti najgledaniji film u turskoj povijesti. Svoje zapažene uloge također je ostvario u popularnim turskim dramskim serijama kao što su "My Home My Destiny", "Milost", "Iffet", "Kazna", "Cijena spasa", a također je oduševio publiku svojom izvedbom u seriji "As the Crow Flies".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ljubavni život

Ibrahim Çelikkol vjenčao se s poznatom arhitekticom Mihre Mutlu 2017. godine. Par je dobio sina po imenu Ali, no njihov brak okončan je razvodom 2022., nakon pet godina braka. Prije toga, Ibrahim je bio u ozbiljnoj vezi s poznatom turskom glumicom Sinem Kobal.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, bio je romantično povezan s turskom glumicom Deniz Akr od 2011. do 2013. godine, a kratko je izlazio i s turskom pjevačicom Tubom Ekinci.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šarmantni turski glumac ne samo da osvaja srca publike svojim izvanrednim glumačkim vještinama, već je i čovjek s velikim srcem. Tijekom požara koji su zahvatili zapadnu i južnu obalu Turske 2021. godine, Ibrahim Çelikkol dobrovoljno je napustio svoje obaveze, obitelj i grad kako bi se pridružio lokalnom stanovništvu i vatrogascima u gašenju požara.

Popularnu seriju 'Cijena strasti', s Ibrahimom Çelikkolom u glavnoj ulozi, gledajte samo na platformi Voyo!

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: U potresu u Turskoj izgubio suprugu i djecu: 'Sin me pitao je li mu sestra mrtva. Uvjeravao sam ga da samo spava'