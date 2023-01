Već dvije sezone gledatelji su s užitkom pratili kako se razvija odnos među dvoje nepoznatih ljudi, koliko je teško promijeniti neke ustaljene obrasce ponašanja i priznati da su u vezi najvažniji razgovor i kompromis, zašto se bojimo biti povrijeđeni te koliko smo spremni zatomiti ego. Ljubitelji ovog formata u trećoj će sezoni RTL-ovog 'Braka na prvu' prisustvovati sedam raskošnih vjenčanja, a četrnaest kandidata željnih prave ljubavi stručni je tim spojio u kompatibilne parove. Svoju ljubavnu sreću u 'Braku na prvu' odlučila su potražiti još dva još dva natjecatelja - Lorena Farkač i Tihomir Tomašić!

Lorena: Brzo se zaljubim i ne mogu sakriti kad mi se netko sviđa'

Lorena Farkač (24) dolazi iz malog mjesta Stupnik pokraj Zagreba. Studira komunikacijski menadžment, voditeljica je na televiziji Aurora, a njezin hobi postao je i posao - obožava društvene mreže i na TikToku ima više od 120 tisuća pratitelja! Za sebe kaže da je izrazito društvena i pričljiva, vrlo ambiciozna i znatiželjna; završila je i tečaj za turističkog vodiča, radila kao stjuardesa, radijska voditeljica, u telekomunikacijama i veseli se svakom novom poslovnom izazovu. Premda ima puno obveza, svaki slobodni trenutak iskoristi kako bi nekamo otputovala, pa bilo to i samo za vikend. Kako kaže, voli da se u njezinu životu stalno nešto mijenja i događa. Kad je o emocijama riječ, priznaje da ih nikada ne može sakriti pa kad joj se netko ne sviđa, to se odmah vidi. Otkriva kako se brzo zaljubi, ali to je i brzo pusti ako primijeti nešto što joj se kod te osobe ne sviđa. Naime, prilično je oprezna kad je o ljubavi riječ zato što nema lijepa iskustva iz prijašnje veze jer smatra da je bila premlada za ozbiljan odnos, a i sada zna da je poštovanje prvo što traži od partnera. Osim toga, privlače je visoki i zgodni muškarci iako prednost daje inteligentnim džentlmenima koji vole istraživati svijet.

Tihomir: 'Trebam nekoga tko voli sve što i ja, da bude otvorenog uma i pozitivno gleda na svijet'

Tihomir Tomašić (50) svakako može reći da se njegov život odvijao na dvije adrese. Naime, taj je Međimurac osnovnu školu završio u Njemačkoj, gimnaziju u Hrvatskoj da bi se devedesetih godina prošlog stoljeća ponovno preselio u Njemačku. Uspješan je poslovni čovjek koji je nakon 26 godina ulaganja u karijeru, 15 godina braka te dvoje djece shvatio da mu pati privatni život jer je njegov fokus bio na poslu. Priznaje kako je to osvijestio tijekom pandemije i nakon razvoda čvrsto odlučio kako će se više posvetiti sebi i svojim željama te godinu dana ostavio posao sa strane, putovao i samo se zabavljao. Kad je o ljubavi riječ, svjestan je svojih pogrešaka iz prošlosti, da je zanemario ulogu supruga i oca, no zahvalan je što je s bivšom partnericom ostao u dobrim odnosima zbog djece. Sada može reći kako zna što traži u ljubavi i da je najvažnije da njegova buduća odabranica i on ne budu dva različita svijeta, da imaju iste interese, da uživa u putovanjima, muzici, zdravom načinu života te da pozitivno gleda na svijet i bude otvorenog uma. Nada se da će pronaći nekoga s kim može razgovarati o svemu, a zauzvrat će dati sve od sebe kako bi je uvijek nasmijavao.