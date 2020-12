BLIŽI SE FINALE, KANDIDATI POD SVE VEĆIM PRITISKOM: Marica se prisjetila teške prošlosti, a Ante razočaran rezultatom na vaganju

Nutricionistica je kandidatima pripremila kviz o poznavanju zdravih namirnica, a pobjedu i 0,8 kilograma prednosti na vaganju odnijela je Zdravka

Finale je pred kandidatima pa je tako i priča o njemu neizbježna. Dominik iskreno govori da cilja doći do finala, ali da nije toliko opterećen time. Marica, pak, tvrdi da joj novac ne predstavlja ništa jer je iskusila kako je biti gladan.

„Taj novac je ništa, ja sam tu promijenila svoj život, napredovala sam fizički i psihički. Tko hoće neka taktizira, neka se isušuje, ja sebi to neću raditi. Tu je puno ljudi došlo samo zbog novca“, rekla je Marica kroz suze.

Kviz i vježbanje bez trenera

Kako je prehrana u ovoj sezoni bila iznimno velik problem kandidatima, nutricionistica Martina pripremila im je kviz kako bi vidjela koliko su napredovali u poznavanju zdravih namirnica. S druge strane, kandidatima je to prilika da za svaki točan odgovor dobiju 0,1 kg prednosti na vagi.

Dominik nije bio pretjerano zainteresiran za sudjelovanje u igri, a Matej na pitanje o zdravim masnoćama nije ponudio baš nikakav odgovor te je rekao da on nije kuhao i nije pratio što se jede. Međutim, nakon što je u nekoliko krugova neprestano imao krive odgovore, kandidati su zaključili da Matej očito popušta kako bi Dominik odnio pobjedu, a to je i sam naposljetku potvrdio.

Ante i Zdravka imali su najveći broj točnih odgovora pa su se pripetavali, a naposljetku je Zdravka imala bolji rezultat pa je osvojila 0,8 kg prednosti na vaganju.

Kandidati su došli na trening, ali su od Maje i Ede saznali da će vježbati bez trenera, da sami moraju smisliti koje vježbe će raditi. Ekipa je odlučila da će im Zdravka voditi zagrijavanje, što je ona s oduševljenjem prihvatila.

Dok su kandidati trenirali, treneri su se prisjetili koliko im je izazovno bilo na početku i koliko su se kandidati odbijali posvetiti treninzima.

Poslije treninga Marica i Petra komentirale su Dominika, koji je opet jeo više nego što je trebao zbog čega je puno više hodao, a Petra je otkrila i da je Dodo rekao kako neće osvojiti glavnu nagradu, ali hoće drugu.

Pred kandidatima je i još jedno vaganje na kojem će o nečijem izlasku odlučivati žuta linija ispod koje će se naći tri najlošija rezultata.

Zdravka razočarana rezultatom

Prvi je na vagu išao Ante, koji je voditeljici Sanji otkrio da se više nikad ne namjerava vratiti na staro te da je usvojio zdrave prehrambene navike. Njemu je vaga pokazala svega 1,9 kg manje, što je po njemu bilo neočekivano malo s obzirom da vjeruje kako je dao sve od sebe te je iznimno dobro pazio na prehranu.

Poslije njega na vagu je išla Zdravka, koja je cijeli ciklus imala problema s bolnim leđima, ali ni to joj nije skinulo osmijeh s lica. No rezultat joj je skinuo osmijeh s lica jer je vaga pokazala samo 0,2 kg manje, no srećom, imala je i dodatnih 0,8 kg osvojenih u kvizu.

Petra je Sanji priznala da 90 posto svog uspjeha duguje trenerima, koji su se jako trudili oko svih kandidata.

Njezin rezultat na vagi bio je 1,9 kg manje i Edo je zaključio da je to jako dobar rezultat. Nakon Petre na vagi je bio Matej, a koliko je on izgubio, doznat će se u epizodi u srijedu koja počinje u 21:15. A tko je od preostalih kandidata najbolji, doznat će se u subotu u velikom finalu „Života na vagi“ koje počinje točno u 20 sati!