BIVŠI SUPRUŽNICI U ‘SUPERPARU’: Boris; ‘Sedma godina braka je krizna’, a Doris mu uzvratila; ‘A koja nama nije krizna?’

Enis je poželio dobrodošlicu Doris i Boris te je objasnio kako će oni postavljati granicu ostalim parovima

Počeo je finalni ciklus u zabavnoj emisiji “Superpar”, a naši natjecatelji polako su se razbuđivali. “Jučer pobijedimo i završimo u kampici”, govorio je Balcano Marijeti još jednom ističući kako samo Ratka i Gordon nisu spavali tu. Dolores i Anton uživali su u svom miru, a Nikolana i Marko doručkovali u sobi i pričali o tome kako ih je baš briga za “šumske” na koje su se jučer prilično naljutili. No Anton ne voli da stvari ostanu neraščišćene pa je otišao kod Nikolane i Marka u sobu, a kad je ponovno rekao Marku kako bi bilo fer da su ispali Ratka i Gordon – Marko više nije želio pričati o toj temi.

Dolores i Anton odlučili su malo spremiti za goste – Doris Pinčić i Borisa Rogoznicu! “Mi smo par kao i svaki drugi, sa svojim usponima i padovima. Ne mislim da smo superpar, ali se borimo”, rekli su. Natjecatelji su željeli doznati više o njima i koliko su u braku, a Doris im je rekla: “Tučemo sedmu godinu.” Kad je Boris spomenuo da je to krizna godina, Doris je komentirala: “A koja nama nije krizna!” Nakon toga razgovarali su o tajnama uspješnog braka i zaključili da ljubav ide kroz želudac.

Za doručkom je Dolores ispitivala Balcana o njegovoj glazbi, a on je objasnio da pjeva folk i zabavnu. “Borisa nisam imao prilike nigdje sresti, a poznajem kompletnu estradu u Hrvatskoj”, rekao je Balcano za Borisa koji je otkrio da preferira rock i pop glazbu. Potom su zapjevali za ekipu u kuhinju, a Antona je zanimalo kako je imati poznatu osobu za partnera.

“Naši poslovi su takvi da smo oboje javne osobe i mi smo toga svjesni. Zajahali smo tog tigra i jašemo ga. Kada nas on pokušava srušiti, mi mu uzvraćamo udarcima, borimo se i dobro nam ide”, dodao je Zadranin. “Najviše me se dojmilo to što Boris može tolerirati da se ona ljubi s drugim glumcima”, zaključio je Anton.

Parovi se vraćaju u školske klupe

Došao je Enis, poželio dobrodošlicu novom paru i objasnio kako će oni postavljati granicu – ako ostali parovi budu kao oni ili bolji, prošli su zadatak, ako ne – pali su. Potom je “gostima” pokazao stanje na tablici, rekao svima da u finalnom ciklusu dobivaju 10.000 kuna za klađenje i da zajednički, kao par, pristupaju zadacima.

U današnjem se moraju vratiti u školske klupe – Enis je postavljao pitanja, a parovi su u 30 sekundi morali odgovoriti. Dolores i Anton uložili su 4000 kuna, Marijeta i Balcano 6000 kuna, Nikolana i Marko 6000 kuna te Ratka i Gordon 6000 kuna. Sat je počeo, Enis je došao u ulozi profesora. “Ja sam voljela školu i stvarno volim učiti”, rekla je Doris, a Enis im je otkrio da će za svako točno odgovoreno pitanje dobiti jedan bod, a ukupno mogu skupiti 20.

Prvo je pitanje bilo da na određene riječi napišu dijakritičke znakove. “Ove nema veze s predškolskim, ovo je već znanje”, komentirao je Marko. Najveći problem zadavala im je riječ “ćevapčići”, što su točno napisali samo Doris i Boris te Ratka i Gordon, koji su dobili po bod. “Doris ne budi prepametna”, u šali joj je rekla Nikolana. U sljedećem zadatku trebali su pravilno napisati pogrešno napisane riječi, a točno su odgovorili Doris i Boris, Nikolana i Marko te Ratka i Gordon.

Red je došao na uvećanice, a Gordon je komentirao: “Sve neka književnost, katastrofa!” Od pet zadanih riječ, neki nisu sve točno riješili, ali samo zato što su željeli nasmijati ekipu. Naime, mučila ih je uvećanica riječi “Merkur” – Doris i Boris u šali su napisali “Merkurčić”, a Nikolana i Marko “Merkurina”. “Vi s Hvara bacate malo na ribu”, komentirao je Enis.

Boris je za kaznu morao u kut

Sljedeće je područje bio zemljopis, a na pitanje tko s Hrvatskom ima najdužu kopnenu granicu, svi su parovi dali točan odgovor – osim Doris i Boris, koji su namjerno pogriješili kako ne bi ostalim parovima ne bi previsoko podignuli ljestvicu. Da je Cres najveći hrvatski otok, znali su samo Doris i Boris te Anton i Dolores, a da s kopna na more puše bura, znali su svi parovi.

Doris i Boris ponovno su se šalili i napisali su “buragan”, objašnjavajući kako su mislili da je riječ o trik pitanju. “Trebali smo uložiti više novca s obzirom na Doris i Boris, jednostavno se vidi na njima da ne znaju neke stvari i da će ova pobjeda biti laka”, zafrkavao se Anton, a Boris je za kaznu morao u kut. Od ponuđenih odgovora trebalo je pogoditi koji nije nacionalni park i svi su odgovorili točno – Jakuševac i dobili po bod.

Red je došao na hrvatski jezik i književnost. “Sad smo to imali”, bunio se Marko, no profesor Enis mu je objasnio da je prije bio – pravopis! Bajku braće Grimm “Bremenski gradski svirači” nisu svi znali, a potom su svi riješili zadatak iz matematike. “Prvo se rješavaju množenje i dijeljenje pa onda zbrajanje i oduzimanje”, objasnila je Nikolana. Nakon toga tražili su X, no Marijeta i Balcano nisu znali. “Ne znam zašto sam to bubnula”, branila se Marijeta koja je rekla Balcanu da zaokruži pogrešan odgovor.

Željko Pervan s Kinezima sve je iznenadio

Doris i Boris osvojili su 15 bodova, koliko moraju imati i ostali parovi da bi prošli zadatak. Nikolana i Marko imali su 16 točnih odgovora, kao i Dolores i Anton, Marijeta i Balcano imaju 14, a Ratka i Gordon 17. Balcano se ljutio na Marijetu govoreći joj kako ona uvijek pogriješi u ključnim trenucima. “Ispast ćeš, ali ti to ne kontaš”, govorio joj je Balcano, a Ratka misli da se ljuti na sve zato što jedini nisu prošli zadatak. “On malo-malo nekome nešto zamjera”, nastavila je Ratka.

Uslijedilo je još jedno iznenađenje – stigao je Željko Pervan s tri Kineskinje i jednim Kinezom! Parovi su bili iskreno iznenađeni dok im je Pervan objašnjavao kako je unajmio njihovu kuću. “Mislila sam da je to neki izazov – snađi se s Kinezom ili napravi dobru ponudu s Kinezom”, nagađali su Dolores i Anton. Čim su se Kinezi otišli pogledati sobe, Pervan je sadašnjim ukućanima objasnio da im je uzeo 6000 eura za smještaj. “Za 2000 ćemo dati kampicu i ovdje ćemo spojiti ove kauče – za četiri ćemo se dogovoriti”, predložio je Marko, no naposljetku su se dogovorili za 2000 eura.

Pervana je zanimalo koja se tu emisija snima i kad je doznao da je riječ o “Superparu”, objasnio im je svima kako to jednostavno ne postoji. “To postoji kod Andersena, braće Grimm, Perraulta“, nastavio je u istom tonu, objašnjavajući kako će sve žene u prostoriji stajati glave svoje partnere. “Napokon muškarac u kući koji može reći ženama ono što bi trebao svaki reći. Dobili smo glasnogovornika”, komentirao je Anton. Ubrzo su s Pervanu svi uskakali u pomoć jer mu se izgubio jedan Kinez!

