BIRAJU SE FINALISTI: Tko će izboriti priliku za osvajanje 150 tisuća kuna i titulu pobjednika treće sezone ‘Života na vagi’?

Mario Mandić sigurno ide u finale, a večeras će gledatelji doznati tko će mu se pridružiti

Nakon četiri i pol mjeseca izolacije i boravka u kući, gdje su predano trenirali i pazili na prehranu, a sve kako bi promijenili svoj život na bolje, šestorica preostalih kandidata odrađuju posljednji Mali izazov u kojem imaju šansu osvojiti kilogram prednosti na vaganju.

Poslije izazova kandidati odrađuju i posljednji trening sa Sanjom Žuljević i Marijem Mlinarićem. A na vaganju će još jednom pokazati da su svi zaslužili biti finalisti. No, mjesta ima samo za njih nekoliko, a tko će to biti, odlučit će crvena linija! Jedini siguran je Mario Mandić, koji je već ranije osigurao direktan plasman. Posljednju ovosezonsku regularnu emisiju Života na vagi, u kojoj će se doznati tko od preostalih kandidata, a to su Petar, Baro, Luka, Domagoj i Alen, postaje finalist, pogledajte večeras u 20 sati na RTL-u.