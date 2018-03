BB TOMO I ORKY RAZBJESNILI GLEDATELJE: ‘Rugaju se bolesnim ljudima, degutantno, fuj, gnjusni su’

Gledatelji sinoćnje emisije uživo na Facebooku su popljuvali Tomislava i Orkyja jer su bili odjeveni kao dojenčad.

Tomislav Roso (26) i Antonio Orač Orky (27) našli su se na meti kritika nakon što su se u sinoćnjoj emisiji uživo odjenuli kao dojenčad. Stavili su pelene za odrasle, Tomo je stavio crnu traku preko bradavica, a Orky dječju dudu. Gledateljima se to nije nimalo svidjelo. Smeta im što su se, po njihovu mišljenju, na taj način narugali bolesnima.

“Meni ovaj Tomo od početka nije sav svoj, čovik u tim godinama u ovim šugavim pidžamama, s dudicom i samo grli medu, još je i Orkya uvuka u ove svoje fetiše. Meni osobno došlo slabo kad sam ih vidila”, “Oni misle da je to zabavno i cool… ali katastrofa malo žešća”, “Meni je to također ružno i omalovažavanje bolesnih ljudi koji moraju koristiti pelene. Da su oni od BB naručili Ne ljuti se čovječe pa igrali svi stanari, to bi mi bilo i simpatično, ovo nije”, “Zašto Orki i Tomislav nose pelene? Degutantnooo, rugaju se bolesnim ljudima, fuj”, “Stvarno su degutantni Orky i Tomo u pelenama, nije im neka fora, meni su gnjusni”, “Što glume ovaj Tomo i Orky u pelenama? Dva debila, a i ovo se može protumačiti na više načina: glume bebe, ali i one su na višem nivou od njih ili se rugaju odraslim ljudima koji zbog zdravstvenih razloga nose pelene”, nizali su se komentari.



Tomislav često nosi neobične odjevne kombinacije. Često ga se može vidjeti u suknjici za balerine, a na mikrofonu nosi privjesak medvjedića. Najčešće ga se može vidjeti u pidžami. Na njegovom Instagramu se može vidjeti da se tako oblači i kod kuće, a ne samo pred kamerama.

Orky zbog te šale izgubio dio fanova?

Neki gledatelji su rekli da im je žao što je Orky pao pod njegov utjecaj i da im je zbog toga postao manje drag.

“Orki i Tomislav užas u pelenama. Orki je do sada bio moj favorit, ali više nije”, komentirao je jedan korisnik Facebooka.

Jedna gledateljica smatra da je to dio Tomine taktike.

“Tomo, pretjeruješ, i Orki zajedno s tobom, Totalno si ga promijenio na lošije… Šteta da je povodljiv… To će ga koštati pobjede, a tebi to i ide u prilog da se riješiš suparnika”, napisala je.

Ima i onih koji su se nasmijali

Osim negativnih, bilo je i pozitivnih komentara gledatelja kojima su dečki baš simpatični pa su ih odlučili braniti.

“Ma baš su bili super, pa moraju se malo zafrkavati, kak ste tak konzervativni, mladi su i nek se glupiraju, BRAVO Tomo i Orky”, “Neka priča tko što hoće, neosporno je da su dečki imali muda kao kuća velika usred LIVE emisije onakvi se pojaviti. Orky i Tomo su dovoljno već pokazali da su ljudine. Kome čovjek padne u očima radi jedne spačke… koja je uistinu hrabrost u današnje vrijeme kada se fotka ne objavljuje, a da se prije toga ne fotošopira ili prebire od 100 koja je najbolja? Bravo dečki, ma koliko degutantno izgledalo”, “Ma kome se rugaju, nema to veze s bolesnima, glume da su bebe jer je Tomi rođendan, dajte se smiritie”, neki su od komentara.