Sjećam se ko jučer kako mi je mother dopalila sa spikom : "Anemari, danas sam te upisala na manekene kod tete Želje iz Zlatne lire!" U tom trenu u meni je proradio "fors" do razine nebesa! Ono brate, manekenka…. sterat ću Naomi Campbell u prijevremenu mirovinu….kaje!!! Ali nadalje, sjećanja upućuju na minimalno naučeno jer sam i sama bila svjesna da sam izložbena vješalica za sve proljetne i zimske sajmove u Velikoj Gorici. Sva ta obleka me nekako žuljala, uvijek mi se pišalo prije izlaska, nekad su mi se i gaće vidle ( naravno mama ima snimak ) i sve je to ok…. ali buraz, nije bilo pegle za kosu 😱 all natural look….bam bijač! Sve u svemu, imam genetiku da nemrem imat 50kg i mother me upisala na "manekene" da me teta Željka nauči ravno hodat jer sam gazila na unutra i svi su me zadirkivali 😏 #mućkarije #dopkarije #manekeni #peglazakosu #smeće #poriluk #traperburaz

A post shared by Ana-Marija Brdek (@guru_treba) on Jan 24, 2018 at 3:25am PST