Anezi i Luka su u kući imali vrlo turbulentan odnos, no čini se da je mladom kuharu ipak do nje stalo mnogo više nego je pokazao pred kamerama.

Bivši stanar Big Brother kuće, Luka Rok Medunović (23), očito prema svojoj reality simpatiji Aleni Nezirević Anezi (31) gaji dublje osjećaje no što je to priznao u showu. Naime, nakon što je izašao iz kuće, Luka je na ruci dao tetovirati njezino ime.

Luka je na Instagramu objavio video u kojem se priprema za trajno obilježavanje datuma kada je upoznao pjevačicu u usponu.

Fanovi na aparatima

Lukini pratitelji na Instagramu su se raspisali u komentarima, no nisu baš bili na njegovoj strani. Mnogi smatraju da je pogriješio.

“Vjerujem da ćeš požaliti”, “Zašto si to učinio?”; “Sad kad se Anezi pukne s Bojanom/Bogom, oš rezat ruku. Oh Bože, ti si nepametniji no što sam mislila”, Slab si ti asu faker kad crtaš po sebi cure za provod….”, poručili su Luki.

Neki smatraju da Luka uopće nije napravio tetovažu do kraja već da samo diže popularnost prijateljici Anezi.

“Ljudi pa ovo je čista navlakuša. Lako traži ovog frenda da napiše lijepo ime i datum na papir i onda tako da prenese na ruku. Pa ovo je boja koja tattoo majstorima služi kao pomoć pri tetoviranju. A nigdje videa da je tetovirao. Tako da ovo je čista jeftina fora da se progura u novine da si poveća followerse koliko je iskompleksiran. Otvorite oči ljudi. Pamet u glavu”, komentirao je jedan Lukin pratitelj.

Iznenađenje za Anezi

“Ponašam se onako kako se osjećam u datom momentu. Neka to bude iznenađenje za Anezi kada izađe iz kuće”, rekao je Luka za 24 sata.

On i Anezi su imali vrlo turbulentan odnos u kući. Često su razmjenjivali nježnosti da bi se već drugog dana gadno svađali. Kada je završio u bolnici, Luka je na internetu zaguglao svoje ime i vidio što gledatelji pišu o njih dvoje. To ga je uzrujalo pa je izvrijeđao pjevačicu bojeći se da ga koristi samo za vlastitu promociju.

Kada su stanari imali zadatak obarati Guinessove rekorde, Luka i Anezi su se najdulje ljubili i pobijedili.

“Ona je pametna, zrela i duhovno razvijena žena. Samo što ima vrlo čudan smisao za izražavanje prijateljskih simpatija prema muškom spolu. To sam joj prigovarao još dok sam bio u kući i prigovarat ću joj uvijek za to. Ja sam nju prihvatio kao takvu, kada izađe iz kuće imat će priliku dokazati da je bila ozbiljna kada sam ja u pitanju. A do tada, ja sam slobodan čovjek kao što je ona slobodna žena”, zaključio je Luka.