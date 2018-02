BB LUKA RAZGOVARAO S BIGIJEM O ANEZI: ‘Oboje smo mladi, a po prirodi malo divlji. Sve ti je jasno, ne moram u detalje’

Ovo dvoje stanara pronašlo se već od prvog dana, a i sama Anezi je još na početku showa priznala da gaji osjećaje prema šarmantnom Luki.

Na Big Brotherovo pitanje kako se osjeća nakon što je ljubio Anezi, Luka nije previše otkrivao.

„Lijepo mi je u njenom društvu. Cura je fenomenalna i sviđa mi se. Iako ona tvrdi da nije zaljubljena u mene, na trenutke mi se čini kao da“, rekao je Luka smiješeći se.

Jedno od najtežih pitanja bilo je ono o spavanju – Big Brothera je zanimalo kako se Luka osjeća kada spava pored tako lijepe žene kao što je pjevačica.



„Kako se ti osjećaš kada spavaš s privlačnom ženom? Čuj, nije lako. Fizička privlačnost je jasna između mene i nje. Oboje smo mladi, a po prirodi malo divlji. Sve ti je jasno. Ne trebam ići u detalje. Zna se gdje smo. Ako na to ciljaš, to se neće ovdje dogoditi. Tako ni s prijateljima ne pričam, ja sam džentlmen i ja to držim za sebe i za djevojku, ženu s kojom to i radim“, zaključio je mladić.

Hoće li Luka uvijek imati istu izliku ili će ipak otkriti neke stvari Bigiju, doznajte večeras od 21:30 sati na RTL-u!