Luka Rok Medunović izbačen je iz Big Brother kuće jer je vrijeđao produkciju, zbog čega je instantno diskvalificiran.

Izlazak Luke Roka iz BB kuće mnoge je iznenadio, a sinoć je u emisiji pokazano što se zapravo dogodilo. Luka se posvađao s Orkyjem koji je objašnjavao Lidiji kako da postane dio BB elite, što je ovotjedni zadatak stanara. Nakon svađe je otišao u ispovjedaonicu gdje se derao i svađao, a zatim je vrijeđao produkciju, zbog čega je izbačen. Prije toga je sam najavio da želi izaći, nakon čega mu je Big Brother dao 24 sata da razmisli želi li to zaista. No, zbog njegova jezika nije imao o čemu razmišljati.

Do incidenta je došlo kada je Orky rekao da neće dopustiti da netko krši pravila. On i Luka su se posvađali, nakon čega je kuhar (23) iz Novalje otišao u ispovjedaonicu.

“Nemoj to raditi, nemoj se igrati s ljudima na ovaj način jer ću odmah izaći iz kuće, a onda će biti svega. Ovo je pozivanje na fizičko nasilje, a ako to hoće, to će i dobiti. Nemoj to odboravati jer će naje*ati svi”, vikao je Luka na Big Brothera.



Derao se na sav glas

Čulo ga se i izvan ispovjedaonice, a ostali stanari su komentirali da Luka očito ne razumije što su zadaci.

“Mogu sad mirno izaći iz kuće, ali kad se vratim, grmjet će. Ja nisam ovdje džabe i sad sam prvi put puk’o”, derao se Luka, na što je Big Brother uzvratio da mu nitko neće govoriti kako da postupa, a Luka je rekao da želi van.

“Sad ćete vidjeti koliko meni znači ovaj show. Kad se vratim, čut će se za mene još”, rekao je nakon što je izašao iz ispovjedaonice, te nastavio: “Sad će tek pisati novine, za tu siću da mene je*u ovdje.”

Nakon toga je, pakirajući se, psovao produkciju. Kada se smirio, Bigi je obznanio da je Luka izbačen iz kuće, na što je Anezi počela plakati.